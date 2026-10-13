С чем и как носить штаны клеш: модные комбинации на эту осень

Если этой осенью вам вдруг захотелось купить штаны клеш – поздравляем, у вас отличная интуиция в отношении трендов. В этом сезоне модели клеш снова в моде, и мы уже знаем, как их носить.

24 Канал уже рассказывал о том, с чем носить джинсы клеш этой осенью, а теперь разбираем образы со штанами клеш. Эта модель может стать отличной изюминкой вашего осеннего гардероба, если знать несколько секретов.

Со штанами клеш можно создать модный в этом сезоне образ в стиле хиппи. Например, это могут быть клетчатые штаны, яркая кофточка с цветочным или абстрактным принтом, платок на голове или на запястье вместо браслета.



С чем носить клетчатые штаны клеш / Фото с Pinterest

Сочетайте штаны клеш с разнообразными рубашками: от моделей оверсайз до интересных вариантов в стиле бохо с воланами и рюшами. Такой образ будет иметь легкий вайб прошлых веков, который сейчас в моде.

Чтобы штаны клеш выглядели выигрышно и визуально не укорачивали силуэт, важно соблюдать баланс пропорций. Главное правило – подчеркнуть талию и сбалансировать объемный низ. Выбирайте штаны с высокой посадкой, которые удлиняют ноги и делают фигуру стройнее.



С чем носить вельветовые штаны клеш / Фото с Pinterest

Если вы носите свободный верх, обязательно заправляйте его полностью или частично спереди. Также учитывайте длину: штаны должны почти полностью закрывать обувь, оставляя открытым только носок, что придает изысканности и делает вас визуально выше.

Отличным сочетанием для штанов клеш станет укороченный верх. Кроп-топы, короткие кардиганы, приталенные водолазки или кроп-жакеты открывают линию талии, поэтому ноги кажутся очень длинными.



С чем носить штаны клеш осенью / Фото с Pinterest

Для холодных дней идеально подойдет сочетание с объемным трикотажным свитером грубой вязки. В этом случае важно заправить его край за пояс штанов, чтобы сохранить четкий силуэт.

Завершить осенний наряд поможет грамотно подобранная верхняя одежда и обувь. Сочетайте брюки клеш с короткими кожаными куртками-косухами, структурированными блейзерами или классическими пальто прямого кроя миди-длины.



Осенний наряд со штанами клеш / Фото с Pinterest

Что касается обуви, то лучше всего выбирать модели на каблуке, массивной платформе или с острым носком – казаки, ботильоны и лоферы создадут идеальный дуэт.

Также узнавайте, с чем и как носить короткие штаны клеш.