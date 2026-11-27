Черные ботильоны из нулевых вновь появились на мировых подиумах. Эксперты советуют сочетать эту узнаваемую обувь с джинсами разного кроя, короткими юбками и платьями с пышными рукавами.

Модное издание Vogue проанализировало возвращение черных ботильонов нулевых годов, которые вновь заполонили показы Isabel Marant, Blumarine и Dsquared2. Культовые фасоны обуви, которые определяли уличный стиль икон моды в начале 2000-х, возвращаются в практичных комбинациях для прохладного сезона.

С чем носить черные ботильоны зимой

Например, остроносые модели на шпильке прекрасно уравновешивают непринужденные mom jeans. Такую обувь, которую в свое время обожали Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид, гармонично дополняют теплый свитер и лаконичный тренч.

Красивые ботильоны на зиму 2027 / Фото из инстаграма @vanessa_shoes_official

В то же время для более дерзкого настроения подойдут массивные байкерские ботильоны. Стилисты советуют носить их с черными скинни и кожаной курткой в тон, вдохновляясь культовыми образами Жизель Бюндхен.

Байкерские ботильоны – как их носить зимой / Фото из инстаграма @vzyttia_woman

Если же вам хочется сдержанного ретро, стоит выбрать пару с квадратным носком. Фасон, знакомый по образам Анджелины Джоли и Кейт Мосс, освежит монохромный аутфит с белыми джинсами slim fit и классической рубашкой.

Обувь с квадратным носком / Фото из инстаграма @roysen_co

Не менее актуальными остаются и казаки. Что интересно, бренды Ganni и Casablanca предлагают сочетать эту обувь с короткими джинсовыми юбками в стиле бохо.

Обувь "казаки" / Фото из инстаграма @betori.store.ua

А завершает список трендов обувь на массивной XL-платформе. Здесь лучше всего работает стилистический контраст в духе Алексы Чанг – грубую подошву сочетают с нежным мини-платьем с рукавами-буфами, накинув сверху темный кардиган или куртку.

Массивные ботильоны на зиму / Фото из инстаграма @asidada.ua

Кстати, в зимнем сезоне 2026 – 2027 дизайнеры и модные инфлюенсеры отказываются от сдержанной темной классики в пользу выразительных акцентов. Главными фаворитами холодного сезона стали ярко-фиолетовый и горчичный оттенки, которые уже заполонили мировые подиумы и ленты социальных сетей.