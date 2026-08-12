В чем пойти подружке на свадьбу: 8 стильных образов от украинских брендов
Конец лета и начало осени – один из самых популярных периодов для свадеб. Если вас пригласили на торжество, самое время продумать праздничный образ. А выбор платья – задача не из простых: хочется выглядеть эффектно, но в то же время не переборщить с декором и чувствовать себя комфортно в течение всего дня.
К счастью, украинские бренды предлагают немало интересных моделей для торжественных событий. 24 Канал подготовил подборку платьев, которые могут стать удачным выбором как для подружки невесты, так и для гостьи на летней или ранней осенней свадьбе.
Платья из органзы от Gepur
Голубое макси-платье из органзы с рюшами от Gepur – вариант для тех, кто хочет создать нежный и романтичный образ.
Платье имеет воротник-стойку, акцентированную талию и юбку-клеш. Благодаря длине макси оно будет особенно уместно смотреться на торжественном празднике. Полупрозрачная ткань придает модели легкость, а объемные рюши создают интересную архитектуру силуэта.
Еще один интересный вариант от этого бренда – розовое платье из органзы асимметричного кроя. Его главная особенность – юбка-клеш с рюшами. Открытая спина и подчеркнутая талия делают силуэт более выразительным, в то время как легкая ткань сохраняет ощущение невесомости.
Такая модель подойдет тем, кто хочет придать образу романтичности, но в то же время сделать его более эффектным.
Мини-платье с объемными цветами от Cher17
Для тех, кто предпочитает более короткие модели, подойдет мини-платье с двойной юбкой от Cher17. Она представлена в пудровом и голубом оттенках, поэтому можно выбрать цвет в зависимости от собственных предпочтений или дресс-кода на свадьбе.
Главным акцентом этого наряда являются объемные цветки на бретелях и по линии бедер. Их можно снимать, поэтому образ легко трансформировать – от более праздничного и выразительного до сдержанного.
Объемная юбка хорошо держит форму, но при этом не сковывает движений. Поэтому модель подойдет тем, кто планирует много танцевать на празднике.
Атласные платья от JACQLER
Кроме того, стоит обратить внимание на атласное мини-платье от JACQLER с открытой спиной и съемным шлейфом. Такая деталь придает образу торжественности, а после церемонии или фотосессии шлейф можно снять, сделав наряд более лаконичным и удобным для празднования.
Для поклонниц структурированных и элегантных силуэтов интересным вариантом станет корсетное мини-платье этого же бренда. Особое внимание здесь привлекает объемная юбка с драпировкой. Благодаря этому даже сдержанный бежевый оттенок выглядит выразительно и празднично. Модель имеет шнуровку на спине, благодаря которой можно регулировать посадку платья. Это особенно удобно, если хочется, чтобы наряд хорошо сидел по фигуре и не сковывал движений.
Праздничные образы от MOSSY
Немало моделей платьев для праздничных мероприятий можно найти и у украинского бренда MOSSY.
Например, стоит обратить внимание на Scarlett Dress, выполненное из легкой вуали. Двойная юбка придает модели объем, а сама ткань хорошо подходит для теплой погоды.
Еще один вариант – платье Rose из премиального королевского атласа. Благодаря благородной фактуре ткани оно может стать основой элегантного образа для вечерней свадьбы.
Также бренд предлагает корсеты, которые можно сочетать с юбками с драпировкой. Например, розовый комплект станет интересной альтернативой классическому платью.
Комплект с корсетом и юбкой / Фото из инстаграма MOSSY
А чтобы завершить праздничный образ, не забудьте о деталях. Ранее мы рассказывали о 8 идеях свадебного маникюра, которые подойдут для этого особенного события.