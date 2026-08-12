К счастью, украинские бренды предлагают немало интересных моделей для торжественных событий. 24 Канал подготовил подборку платьев, которые могут стать удачным выбором как для подружки невесты, так и для гостьи на летней или ранней осенней свадьбе.

Платья из органзы от Gepur

Голубое макси-платье из органзы с рюшами от Gepur – вариант для тех, кто хочет создать нежный и романтичный образ.

Платье имеет воротник-стойку, акцентированную талию и юбку-клеш. Благодаря длине макси оно будет особенно уместно смотреться на торжественном празднике. Полупрозрачная ткань придает модели легкость, а объемные рюши создают интересную архитектуру силуэта.

Голубое платье макси из органзы с рюшами от Gepur / Фото с сайта бренда

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Еще один интересный вариант от этого бренда – розовое платье из органзы асимметричного кроя. Его главная особенность – юбка-клеш с рюшами. Открытая спина и подчеркнутая талия делают силуэт более выразительным, в то время как легкая ткань сохраняет ощущение невесомости.

Розовое макси-платье из органзы асимметричного кроя от Gepur / Фото с сайта бренда

Такая модель подойдет тем, кто хочет придать образу романтичности, но в то же время сделать его более эффектным.

Мини-платье с объемными цветами от Cher17

Для тех, кто предпочитает более короткие модели, подойдет мини-платье с двойной юбкой от Cher17. Она представлена в пудровом и голубом оттенках, поэтому можно выбрать цвет в зависимости от собственных предпочтений или дресс-кода на свадьбе.

Главным акцентом этого наряда являются объемные цветки на бретелях и по линии бедер. Их можно снимать, поэтому образ легко трансформировать – от более праздничного и выразительного до сдержанного.

Объемная юбка хорошо держит форму, но при этом не сковывает движений. Поэтому модель подойдет тем, кто планирует много танцевать на празднике.

Мини-платье с объемными цветами от Cher17 / Фото из инстаграма бренда

Атласные платья от JACQLER

Кроме того, стоит обратить внимание на атласное мини-платье от JACQLER с открытой спиной и съемным шлейфом. Такая деталь придает образу торжественности, а после церемонии или фотосессии шлейф можно снять, сделав наряд более лаконичным и удобным для празднования.

Атласное мини-платье от JACQLER / Фото с сайта бренда

Для поклонниц структурированных и элегантных силуэтов интересным вариантом станет корсетное мини-платье этого же бренда. Особое внимание здесь привлекает объемная юбка с драпировкой. Благодаря этому даже сдержанный бежевый оттенок выглядит выразительно и празднично. Модель имеет шнуровку на спине, благодаря которой можно регулировать посадку платья. Это особенно удобно, если хочется, чтобы наряд хорошо сидел по фигуре и не сковывал движений.

Корсетное мини-платье от JACQLER / Фото с сайта бренда

Праздничные образы от MOSSY

Немало моделей платьев для праздничных мероприятий можно найти и у украинского бренда MOSSY.

Например, стоит обратить внимание на Scarlett Dress, выполненное из легкой вуали. Двойная юбка придает модели объем, а сама ткань хорошо подходит для теплой погоды.

Scarlett Dress от бренда MOSSY / Фото с инстаграм-страницы бренда

Еще один вариант – платье Rose из премиального королевского атласа. Благодаря благородной фактуре ткани оно может стать основой элегантного образа для вечерней свадьбы.

Платье Rose от бренда MOSSY / Фото с страницы инстаграма бренда

Также бренд предлагает корсеты, которые можно сочетать с юбками с драпировкой. Например, розовый комплект станет интересной альтернативой классическому платью.

Комплект с корсетом и юбкой / Фото из инстаграма MOSSY

А чтобы завершить праздничный образ, не забудьте о деталях. Ранее мы рассказывали о 8 идеях свадебного маникюра, которые подойдут для этого особенного события.