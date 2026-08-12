На щастя, українські бренди пропонують чимало цікавих моделей для особливих подій. 24 Канал зібрав добірку суконь, які можуть стати вдалим вибором як для дружки, так і для гості на літньому чи ранньому осінньому весіллі.

Сукні з органзи від Gepur

Блакитна сукня максі з органзи та рюшами від Gepur – варіант для тих, хто хоче створити ніжний і романтичний образ.

Сукня має комір-стійку, акцентовану талію та спідницю-кльош. Завдяки довжині максі вона матиме особливо доречний вигляд на урочистому святкуванні. Напівпрозора тканина додає моделі легкості, а об'ємні рюші створюють цікаву архітектуру силуету.

Блакитна сукня максі з органзи із рюшами від Gepur / Фото з сайту бренду

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Ще один цікавий варіант від цього бренду – рожева сукня з органзи асиметричного крою. Її головна особливість – спідниця-кльош із рюшами. Відкрита спина та підкреслена талія роблять силует більш виразним, тоді як легка тканина зберігає відчуття невагомості.

Рожева сукня максі з органзи асиметричного крою від Gepur / Фото з сайту бренду

Така модель підійде для тих, хто хоче додати образу романтичності, але водночас зробити його більш ефектним.

Мінісукня з об'ємними квітами від Cher17

Для тих, хто віддає перевагу коротшим моделям, підійде мінісукня з подвійною спідницею від Cher17. Вона представлена у пудровому та блакитному відтінках, тому можна обрати колір залежно від власних уподобань або дрес-коду на весіллі.

Головним акцентом цього вбрання є об'ємні квіти на бретелі та по лінії стегон. Їх можна знімати, тому образ легко трансформувати – від більш святкового та виразного до стриманого.

Об'ємна спідниця добре тримає форму, але водночас не обмежує рухів. Тому модель підійде тим, хто планує багато танцювати на святі.

Мінісукня з об'ємними квітами від Cher17 / Фото з інстаграму бренду

Атласні сукні від JACQLER

Крім того, варто звернути увагу на атласну мінісукню від JACQLER з відкритою спиною та знімним шлейфом. Така деталь додає образу урочистості, а після церемонії чи фотосесії шлейф можна зняти, зробивши вбрання більш лаконічним і зручним для святкування.

Атласна сукня міні від JACQLER / Фото з сайту бренду

Для прихильниць структурованих та елегантних силуетів цікавим варіантом стане корсетна мінісукня цього ж бренду. Особливу увагу тут привертає об’ємна спідниця з драпіруванням. Завдяки цьому навіть стриманий бежевий відтінок виглядає виразно та святково. Модель має шнурівку на спині, завдяки якій можна регулювати посадку сукні. Це особливо зручно, якщо хочеться, щоб вбрання добре сиділо по фігурі та не сковувало рухів.

Корсетна мінісукня від JACQLER / Фото з сайту бренду

Святкові образи від MOSSY

Чимало моделей суконь для святкових подій можна знайти й в українського бренду MOSSY.

Наприклад, звернути увагу можна на Scarlett Dress, виконану з легкої вуалі. Подвійна спідниця додає моделі об'єму, а сама тканина добре підходить для теплої погоди.

Scarlett Dress від бренду MOSSY / Фото з інстаграм-сторінки бренду

Ще один варіант – сукня Rose з преміального королівського атласу. Завдяки благородній фактурі тканини вона може стати основою елегантного образу для вечірнього весілля.

Cукня Rose від бренду MOSSY / Фото з інстаграм-сторінки бренду

Також бренд пропонує корсети, які можна комбінувати зі спідницями з драпіруванням. Наприклад, рожевий комплект стане цікавою альтернативою класичній сукні.

Комплект з корсетом і сукнею / Фото з інстаграму MOSSY

А щоб завершити святковий образ, не забудьте про деталі. Раніше ми розповідали про 8 ідей весільного манікюру, які підійдуть для особливої події.