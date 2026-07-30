Нежнее нежности: 7 утонченных идей микроманикюра, от которых все без ума

Сложные массивные узоры и яркий нейл-декор уходят на второй план, уступив место изящной эстетике и тонким деталям. Этим летом в тренде микроарт на ногтях – аккуратные мелкие рисунки на нюдовой или полупрозрачной основе. Все просто без ума от этих рисунков.

Модный журнал ELLE утверждает, что микроарт стал идеальным компромиссом для тех, кто устал от однотонного покрытия, но не готов к кричащему дизайну. Мелкие вишни на нежно-розовом фоне, крошечные цветочки или едва заметные линии делают образ игривым и в то же время элегантным.

К тому же такой маникюр невероятно практичен: когда ногти отрастают, граница у кутикулы остается практически незаметной. Звездные нейл-мастера советуют обратить внимание на эти 7 самых интересных идей микродизайна, которые стоит сохранить перед следующим визитом в салон:

Нежные цветки. Лаконичные ромашки или миниатюрные бутоны на молочной или молочно-розовой основе. Такой вариант подходит к любому гардеробу и выглядит очень свежо.



Нежный маникюр с мелкими цветочками / фото из инстаграма

Вишневые акценты. Стильные миниатюрные вишенки на прозрачном фоне в дуэте с тонкими красными кончиками френча создают игривое настроение.



Маникюр с мелкими вишнями и френчем / фото из инстаграма

Микрогорошек. Трендовый принт из гардероба уверенно перекочевал на ногти. Мелкие точки на нюдовом покрытии выглядят невероятно лаконично.



Маникюр с мелким горошком / фото из инстаграма

Сицилийское лето. Мотив жаркой Италии: ультратонкие голубые линии френча и крошечные желтые лимоны на двух-трех ногтях.



Маникюр с сицилийскими мотивами / фото из инстаграма

Ультратонкий френч. Классический френч становится еще более изящным. Тоненькая цветная или пастельная линия "улыбки" подчеркивает красивую форму ногтей.



Разноцветный тонкий френч / фото из инстаграма

Фруктовый микс. Сочетание нескольких мелких фруктов на разных ногтях. Полупрозрачная база гарантирует, что дизайн не будет выглядеть перегруженным.



Маникюр с мелкими фруктами / фото из инстаграма

Морская эстетика. Крошечные ракушки и песочные оттенки под глянцевым топом создают идеальное настроение для отпуска у моря.



Миниатюрный морской маникюр / фото из инстаграма

Прежде чем делать один из этих нежных и деликатных маникюров, стоит подготовить ноготки и кожу вокруг них. Ловите модный тренд – пилочный маникюр, который делается без каких-либо острых инструментов.