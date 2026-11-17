Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в индийский Мумбаи с трехдневным официальным визитом, начав свое первое совместное заграничное турне за четыре года. Для посещения саммита по инновациям принцесса выбрала яркое платье насыщенного синего оттенка, которое вдохновляет на создание эффектного праздничного образа.

Принцесса Уэльская посетила ассамблею Earthshot Prize Impact Assembly и прокатилась на метро в Мумбаи в выразительном миди-платье от лондонского бренда Roksanda, пишет Harper's BAZAAR.

Наряд отличается лаконичным, но продуманным кроем: аккуратное V-образное декольте, акцентный бант на плече, короткие структурированные рукава и пояс, гармонично подчеркивающий талию. Легкая ниспадающая юбка длины миди уравновешивает архитектурный верх и придает силуэту изящную пластику при ходьбе.

Кейт Миддлтон в кобальтовом платье: смотрите видео

Глубокий кобальтово-синий стал главным визуальным акцентом всего образа. Этот благородный оттенок прекрасно освежает цвет лица, выглядит самодостаточно и дорого без лишнего декора и считается беспроигрышным вариантом для празднования Нового года вместо привычных темных или блестящих платьев.

Вместо предсказуемых черных или бежевых аксессуаров супруга принца Уильяма использовала теплую контрастную гамму. Кейт выбрала туфли-лодочки из шоколадной замши от Gianvito Rossi и компактную сумочку Hudson от DeMellier в тон обуви.

Платье Кейт Миддлтон в модном синем цвете: смотрите видео

Особое внимание привлекли украшения с дипломатическим подтекстом. К платью принцесса подобрала золотые серьги с бриллиантами и лазуритом от индийского ювелирного дома Amrapali, которые она уже надевала во время поездки в Мумбаи в 2016 году.

Это кобальтовое платье уже знакомо поклонникам королевского стиля, ведь Кейт появлялась в нем на мужском финале Уимблдона в июле 2025 года. Осознанный подход к гардеробу и повторное использование вещей подчеркивает экологическую миссию инициативы Earthshot Prize.

Необязательно покупать новое платье для празднования Нового года. Достаточно достать ваше любимое черное платье и дополнить его стильным аксессуаром в трендовом цвете, как это недавно сделала Деми Мур.