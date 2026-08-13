Эти брюки уже носят все трендсеттеры: стильные, практичные и универсальные
Одна базовая вещь этой осенью выходит на первый план и легко меняет настроение привычных образов. Она придает утонченности, отлично смотрится в повседневных образах и быстро делает их более продуманными.
В этом сезоне мини брюки-клеш со стрелками уверенно переходят из категории базовой вещи в главный инструмент для создания сбалансированных образов, пишет Woman and home. Стильный образ с этой деталью гардероба продемонстрировала британская певица Рошель Хьюмс.
Во время эфира программы This Morning она выбрала приталенный жилет Zara и сочетала его с мини брюками-клеш того же бренда. Сдержанный силуэт, четкий крой и аккуратные пуговицы объединили образ в целостную, современную композицию, которая одинаково уместна как в деловом, так и в повседневном гардеробе.
Образ Рошель Хьюмс / скриншот из сторис
Именно эти мини-брюки со стрелками могут стать идеальной альтернативой джинсам. Вместо широких брючин, которые долгое время доминировали среди костюмных силуэтов, все большую актуальность приобретают расклешенные формы. В данном случае они хорошо уравновешивают приталенный верх и создают элегантный, но не слишком официальный лук.
Образ с брюками-клеш / фото из инстаграма
Завершили образ Рошель босоножки-мюли на каблуке от Topshop в молочно-белом оттенке. Благодаря этому ансамбль получился мягким и целостным, без резких контрастов, а сама стилизация приобрела тот самый эффект "дорогой" сдержанности, который легко повторить в собственном гардеробе. Вот еще варианты, как можно носить эти брюки:
Короткие брюки-клеш на осень / фото из инстаграма
Брюки-клеш и кофточка с баской – образ от Zara / фото с сайта бренда
С чем носить мини брюки-клеш / фото из инстаграма
Как носить короткие черные брюки / фото из инстаграма
А какой стильный образ обходится без красивой сумочки? Вот основные базовые цвета этого аксессуара, которые никогда не выходят из моды.