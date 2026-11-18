Звезда сериала "История любви" Сара Пиджон появилась на гала-вечере TIME100 Next в сдержанном брючном костюме. Однако все внимание поклонников привлек ее чувственный макияж.

Издание Vogue уже рассказало, как повторить трендовую технику растушеванных губ. По словам редакторов, большинство звезд больше не использует контурный карандаш.

Трендовый макияж губ Сары Пиджон

После перевоплощения в икону стиля 90-х Кэролин Бессетт-Кеннеди актриса Сара Пиджон закрепила за собой статус новой бьюти-музы. На красной дорожке мероприятия TIME100 Next звезда вновь сделала ставку на узнаваемый минимализм и появилась перед камерами в темно-синем костюме в тонкую полоску, надев приталенный жакет на обнаженное тело. Строгий маскулинный крой наряда удачно уравновесил нежный макияж.

Визажист Чарли Риддл выбрал для выхода технику blurred lip – мягко растушеванный контур, который создает легкий эффект аэрографа. Вместо привычных четких линий мастер деликатно растушевал пигмент оттенка розового дерева, слегка выходя за пределы естественной "дуги Купидона". В центр губ визажист нанес чуть более насыщенный и теплый оттенок для визуального объема, а сверху добавил сатиновый блеск. Ранее подобный прием звездной визажистки Нины Парк уже попробовали Зои Кравиц и Эмма Стоун.

Остальную часть образа стилисты выдержали в теплых естественных тонах, чтобы не перегружать лицо. Кожа актрисы сияла благодаря легким текстурам, абрикосовым румянам на скулах и капле хайлайтера на носу. Взгляд Пиджон подчеркнули персиково-коричневые тени, тонкие черные стрелки и пушистые ресницы.

Ранее мы рассказывали, как повторить вирусную технику макияжа anti-blush.