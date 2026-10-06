5 самых стильных идей осеннего маникюра в горошек, которые разрывают тренды 2026 года

Дизайн ногтей с гороховым принтом разного размера стремительно покорил сердца модниц по всему миру. В этом году мастера маникюра смело экспериментируют с текстурами, магнитными лаками и глубокими оттенками, превращая знакомый узор в настоящее искусство.

Издание Cosmopolitan уже рассмотрело самые актуальные варианты горохового принта, которые стоит попробовать на своих ногтях этой осенью.

Трендовый маникюр на осень 2026 года

Насыщенный бордовый маникюр в горошек идеально передает теплое настроение октября и ноября. Глубокий винный оттенок служит прекрасным фоном для мелких золотистых, бежевых или контрастных черных пятнышек. Такой дизайн выглядит чрезвычайно элегантно и роскошно дополняет уютные шерстяные свитера или строгие офисные костюмы. Мастера маникюра советуют сочетать глянцевое покрытие с матовым топом, чтобы придать узору дополнительный объем и невероятную глубину.

Бордовый маникюр в горошек на осень 2026 / Фото Pinterest

Для поклонниц нестандартных решений индустрия красоты подготовила настоящий хит – polka dot nails с эффектом "кошачий глаз". Магнитные гель-лаки позволяют специалистам формировать объемные блестящие капли, которые волшебным образом меняют свой цвет в зависимости от угла падения света. Обычно мастера выполняют такой дизайн на темном покрытии, ведь тогда магнитные частицы раскрывают свою красоту на все 100%. Это безупречный выбор для вечерних выходов или просто для поднятия настроения в пасмурные дождливые дни.

Маникюр "кошачий глаз" на осень / Фото Pinterest

Если вы ищете более спокойное и повседневное решение, обратите внимание на серый маникюр в горошек. Женщины часто недооценивают этот цвет, хотя он прекрасно подчеркивает красоту любой формы ногтевой пластины и гармонично сочетается со всем осенним гардеробом. Светло-пепельный или глубокий графитовый оттенок становится идеальным фоном для минималистичных белых, серебристых или даже неоновых точек.

Какой стильный маникюр сделать осенью / Фото Pinterest

Современный френч с гороховым принтом полностью разрушает стереотипы о скучной белой полоске на кончике ногтя. Теперь мастера украшают линию улыбки мелкими цветными капельками или оставляют классический край, добавляя узор исключительно на прозрачную часть. Эта свежая интерпретация сохраняет нежность оригинального дизайна, однако придает ему максимальную игривость и легкий французский шарм.

Френч с гороховым принтом / Фото Pinterest

Также мы не можем обойти вниманием классический черно-белый гороховый принт. Этот беспроигрышный контраст никогда не теряет своей актуальности, независимо от сезона. Вы можете выбрать белые горошинки на угольно-черном фоне для драматического эффекта или, наоборот, расставить черные акценты на белоснежной основе для большей легкости. Такой маникюр мгновенно привлекает взгляды, выглядит очень смело и прекрасно подходит как для коротких, так и для длинных ногтей.

Маникюр с гороховым принтом на осень / Фото Pinterest

На днях мы рассказывали о стильных вариантах маникюра, которые идеально подходят для любой формы и длины ногтей.