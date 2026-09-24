Сегодня мастера маникюра переосмыслили классическую технику: вместо привычных четких полосок они создают мягкие бархатистые переливы и глубокие 3D-эффекты. Этот тренд по-прежнему остается невероятно популярным, ведь он выглядит завораживающе при любом освещении. Если вы решили поддаться очарованию этой изысканной эстетики, вот подборка цветов и эффектов, которые идеально метчаться с "кошачьим глазом".

Глубокий синий

Маникюр "кошачий глаз" будет идеально смотреться в глубоких благородных оттенках. Один из них – насыщенный глубокий синий. Более темная основа делает магнитный отблеск более четким и контрастным. Выбирайте темно-синий, кобальтовый или зеленовато-голубой.



Маникюр "кошачий глаз" в синем цвете / Фото из инстаграма

Насыщенный зеленый

Еще один благородный цвет, который в сочетании с "кошачьим глазом" придаст вашим ноготкам дорогого вида. В таком случае можно добавить еще один вневременной тренд – французский маникюр.



Зеленый френч с "кошачьим глазом" / Фото из инстаграма

Нейтральный нежный оттенок

Это может быть пастельно-розовый, нежно-сливовый, бежевый, серый. В таких оттенках "кошачий глаз" будет выглядеть более сдержанно, а сам узор будет играть интересными переливами при разном освещении.



Нежно-розовый маникюр с кошачьим глазом / Фото из инстаграма

Перламутровый маникюр с эффектом "кошачьего глаза"

Во-первых, перламутровые оттенки сейчас на пике популярности. Во-вторых, в сочетании с этим магнитным рисунком ваш маникюр будет выглядеть аккуратно и элегантно.



Перламутровый маникюр с магнитным эффектом / Фото из инстаграма

Маникюр Skittle

Если хочется чего-то игривого и интересного, выбирайте вариант с разноцветными ногтями. Только не выбирайте слишком яркие оттенки – на осень лучше подобрать глубокий зеленый, насыщенный голубой, темно-красный, нежно-розовый.



Разноцветный маникюр с кошачьим глазом / Фото из инстаграма

Если вы любите нежную палитру для маникюра в любое время года, то вам также пригодится эта подборка трендовых нежных нейл-артов на осень 2026 года.