Не только френч: 9 идей маникюра, которые никогда не выходят из моды
Несмотря на то, что нейл-тренды постоянно меняются, некоторые дизайны маникюра остаются актуальными независимо от сезона.
Как и красная помада или объемная укладка, они давно стали беспроигрышной классикой, которая легко дополняет любой образ. О 9 классических идеях маникюра, которые никогда не выходят из моды, рассказало издание Cosmopolitan.
Один из таких беспроигрышных вариантов – французский маникюр. Прозрачная, нюдовая или нежно-розовая основа в сочетании с белыми кончиками уже много лет остается одним из самых элегантных решений.
Не менее универсальным остается и дизайн "soap nails", имитирующий естественный вид здоровых ногтей и выглядящий особенно аккуратно.
Еще одна классика, которая почти никогда не подводит, – это красный лак. Насыщенный вишнево-красный оттенок ассоциируется со сдержанной элегантностью и уже десятилетиями не теряет своей популярности.
Если хочется более темного покрытия, стоит обратить внимание на бордовый. Он одинаково хорошо смотрится как с повседневными, так и с вечерними образами.
Не менее изысканным является маникюр в оттенке эспрессо. Глубокий коричневый цвет давно вышел за рамки сезонных трендов и остается актуальным в течение всего года.
Молочно-белый маникюр прекрасно передает эстетику "quiet luxury". Полупрозрачное кремовое покрытие создает эффект ухоженных ногтей и легко дополняет любой образ.
Любительницам светлого маникюра также стоит присмотреться к кремовому нюду. Чтобы повторить такой эффект, достаточно нанести нюдовый лак в один или два тонких слоя и получить полупрозрачное, деликатное покрытие.
К списку современной классики уже можно отнести и масляно-желтый маникюр. Сначала он был одним из главных трендов лета, но теперь регулярно возвращается в модные подборки и не теряет популярности.
Не сдает позиций и голубой маникюр. Весной и летом он выглядит свежо и легко, а зимой хорошо сочетается с мягкими уютными образами.
Кстати, ранее мы писали о новом тренде в маникюре, который покоряет TikTok.