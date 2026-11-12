Что такое молочные духи: как Белла Хадид запустила этот тренд и какие варианты существуют

Модель Белла Хадид задала новый тренд в парфюмерии, выпустив для своего бренда Orebella зимний аромат Cashmere Milk. Парфюмерная композиция построена на нотах свежего молока, ванильной икры, амбры и кашемирового дерева.

Молочные духи стремительно ворвались в списки главных ольфакторных трендов благодаря выпуску новинки Cashmere Milk от бренда Orebella, основанного Беллой Хадид. Вице-президент по разработке продуктов парфюмерных брендов Scentbird и Drift Дженис Триццино объясняет изданию InStyle, что покупатели все чаще ищут ароматы для эмоционального комфорта, а не просто для приятного запаха.

Главное отличие лактонных композиций заключается в их мягком, кремовом звучании, которое обволакивает без приторной сладости. Вместо традиционных осенне-зимних ассоциаций вроде яблок, корицы, дыма или сена, молочная нота дарит ощущение абсолютного уюта, телесности и ностальгического тепла.



Белла Хадид запустила тренд на молочные духи / Фото из инстаграма bellahadid

Подойдут ли такие духи для морозных дней? Эксперты единодушно советуют носить их именно зимой, ведь сливочные аккорды на морозе раскрываются деликатно и создают эффект согревающих объятий. Сочетание молока с амброй, мускусом или древесными нотами формирует стойкий интимный шлейф, который идеально гармонирует с теплым трикотажем и кашемиром.

Ярким примером зимней молочной композиции стал новый парфюм Orebella Cashmere Milk. Верхние ноты раскрываются бергамотом и свежим молоком, сердце содержит жасминовое молоко, амбру и ванильную икру, а база окутывает кедром, бобами тонка и кашемировой древесиной. Особенностью средства является безспиртовая двухфазная формула на основе эфирных масел, которую необходимо встряхивать перед нанесением для максимальной стойкости.



Молочный парфюм Беллы Хадид Orebella Cashmere Milk / Фото Orebella

Если вы хотите попробовать лактонный тренд, стоит обратить внимание на проверенные вариации этого направления:

Commodity Milk Orchid – утонченный цветочно-молочный аромат с мягким шлейфом;

Ellis Brooklyn Vanilla Milk – композиция с ярко выраженным акцентом теплого ванильного молока;

Dedcool Xtra Milk – деликатный аромат "второй кожи", построенный на сочетании сливочных и мускусных нюансов.

Лактонные духи станут универсальным выбором для тех, кто устал от навязчивых восточных пряностей и стремится придать зимнему образу тихую роскошь и изысканную нежность. А если вы хотите согреться в прохладную погоду, то эта подборка осенних духов вам пригодится.