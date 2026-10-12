От замши до уютного трикотажа: 4 актуальных платья, которые стоит примерить этой осенью
Осенний гардероб легко свести к базовым джинсам и свитерам, но именно платья могут придать сезону нужного настроения и динамики. В этом году стилисты делают ставку на выразительные фактуры и понятные силуэты, не требующие дополнительных деталей.
Прохладная погода – не повод скрывать женственность под бесформенным оверсайзом или ждать особого повода, чтобы надеть платье. Новые тренды предлагают баланс между комфортом и изяществом: от уютного трикотажа до фактурной замши.
Замшевые платья
Замша снова вернулась в тренды в любом формате, в том числе и в виде платьев. Покупайте изящные модели из классической бежевой замши, чтобы создавать лаконичные и стильные образы.
Замшевые платья в моде осенью 2026 / Фото с Pinterest
Платье балерины
Balletcore в этом сезоне вернулся в моду, поэтому можете смело искать лаконичное платье с элементами, напоминающими о балете, или с деталями в стиле нижнего белья: рюши, кружево, фатин. Силуэт должен быть плавным, романтичным и непринужденным.
Платья балерины на осень 2026 / Фото Hutch Design
Платье в клетку
Старые добрые принты в этом году вернули себе былую популярность. Стоит иметь в своем гардеробе штаны, юбку или платье в клетку. Выбирайте вариант в осенних тонах, который легко стилизовать с другими вещами.
Платье в клетку с черными сапогами / Фото с Pinterest
Платье-свитер
Уютный вариант на осень и зиму, который никогда не подведет. Это может быть тонкое трикотажное платье или объемный удлиненный свитер, который можно сочетать с ботфортами. Можно начать с базовых оттенков, чтобы не перегружать осенний образ.
Трикотажное платье на осень 2026 / Фото с Pinterest
А под стильные платья вам понадобится не менее стильная обувь. Вот 4 модели, которые уже можно покупать на осень.