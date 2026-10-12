Прохладная погода – не повод скрывать женственность под бесформенным оверсайзом или ждать особого повода, чтобы надеть платье. Новые тренды предлагают баланс между комфортом и изяществом: от уютного трикотажа до фактурной замши.

Замшевые платья

Замша снова вернулась в тренды в любом формате, в том числе и в виде платьев. Покупайте изящные модели из классической бежевой замши, чтобы создавать лаконичные и стильные образы.



Замшевые платья в моде осенью 2026 / Фото с Pinterest

Платье балерины

Balletcore в этом сезоне вернулся в моду, поэтому можете смело искать лаконичное платье с элементами, напоминающими о балете, или с деталями в стиле нижнего белья: рюши, кружево, фатин. Силуэт должен быть плавным, романтичным и непринужденным.



Платья балерины на осень 2026 / Фото Hutch Design

Платье в клетку

Старые добрые принты в этом году вернули себе былую популярность. Стоит иметь в своем гардеробе штаны, юбку или платье в клетку. Выбирайте вариант в осенних тонах, который легко стилизовать с другими вещами.



Платье в клетку с черными сапогами / Фото с Pinterest

Платье-свитер

Уютный вариант на осень и зиму, который никогда не подведет. Это может быть тонкое трикотажное платье или объемный удлиненный свитер, который можно сочетать с ботфортами. Можно начать с базовых оттенков, чтобы не перегружать осенний образ.



Трикотажное платье на осень 2026 / Фото с Pinterest

А под стильные платья вам понадобится не менее стильная обувь. Вот 4 модели, которые уже можно покупать на осень.