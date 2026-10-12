Прохолодна погода – не привід ховати жіночність за безформним оверсайзом чи чекати особливої нагоди для вигулу сукні. Оновлені тренди пропонують баланс між комфортом і витонченістю: від затишного трикотажу до фактурної замші.

Замшеві сукні

Замша знову повернулася в тренди у будь-якому форматі, зокрема й у вигляді суконь. Купуйте витончені моделі з класичної бежевої замші, щоб створювати лаконічні та стильні образи.



Замшеві сукні в моді восени 2026 / Фото з Pinterest

Сукня балерини

Balletcore цього сезону повернувся в моду, тому можете сміливо шукати лаконічну сукню з елементами, що нагадують про балет, або з деталями білизняного стилю: рюшами, мереживом, фатином. Силует має бути плавним, романтичним та невимушеним.



Сукні балерини на осінь 2026 / Фото Hutch Design

Картата сукня

Старі добрі принти повернули собі цього року минулу популярність. Варто мати у своєму гардеробі штани, спідницю чи сукню у клітинку. Обирайте варіант в осінніх тонах, який можна легко стилізувати з іншими речами.



Картата сукня з чорними чоботами / Фото з Pinterest

Сукня-светр

Затишний варіант на осінь та зиму, який ніколи не підведе. Це може бути тоненька трикотажна сукня або об'ємний подовжений светр, який ви можете комбінувати з ботфортами. Можна почати з базових відтінків, щоб не перевантажувати осінній образ.



Трикотажна сукня на осінь 2026 / Фото з Pinterest

А під стильні сукні вам знадобиться не менш стильне взуття. Ось 4 моделі, які вже можна купувати на осінь.