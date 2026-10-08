10 вещей в стиле стритстайл с Недели моды в Париже, которые уже стоит носить

Улицы Парижа во время Недели моды традиционно превращаются в главный подиум мира, где рождаются самые горячие тенденции. Именно парижский стритстайл подсказывает, как адаптировать сложные дизайнерские решения к реальной жизни и какие вещи станут основой гардероба.

Модницы со всего мира продемонстрировали идеальный баланс между непринужденным уютом и изысканной элегантностью, представив готовые варианты образов на каждый день. Ловите 10 вещей, фасонов, стилей и цветов, которые уже можно добавить в свой гардероб.

Трендовые вещи модниц с улиц Парижа

Фланелевая рубашка в клетку. Идеальный элемент для многослойных осенних аутфитов в гранжевом или повседневном стиле.

Верхняя одежда красного цвета. Сочный красный акцент в виде пальто или куртки мгновенно освежает любой базовый образ. Красный в этом сезоне как никогда в моде и мы уже знаем, как его классно носить.



Что носить осенью 2026 / Getty Images

Коричневый тренч. Глубокая шоколадная и карамельная палитра делает классический плащ еще более элегантным и уютным.

Мотокуртка из экокожи. Смелый и массивный атрибут, который добавляет нужный фактурный контраст нежным платьям или джинсам.

Модная верхняя одежда 2026: смотрите фото

Юбка с леопардовым принтом. Анималистический узор остается в топе трендов и служит главной "фишкой" нейтрального лука.

Полупрозрачная юбка. Грациозная деталь для смелых вечерних или изящных многослойных образов с объемным верхом.

Полупрозрачные вещи в моде: смотрите фото

Вещи цвета "королевский синий". Глубокий и насыщенный оттенок придает гардеробу дорогой и величественный вид.

Вещи в стиле бохо. Бахрома, легкие ткани и легкая небрежность возвращают в моду свободу и эстетику 70-х.

Какие принты и фасоны в моде: смотрите фото

Объемная белая рубашка. Универсальная база оверсайз-кроя, которая подходит абсолютно ко всему – от денима до строгих штанов.

Приталенный жакет. Фасон изящно подчеркивает силуэт и делает талию выразительной.

Кстати, как ни странно, но приталенный жакет, который уже давно отправили на модную пенсию, вернулся в тренды. Вот как его стильно носить этой осенью.