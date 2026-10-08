Модниці з усього світу продемонстрували ідеальний баланс між розслабленим затишком і вишуканою елегантністю, показавши готові формули образів на щодень. Ловіть 10 речей, фасонів, стилів та кольорів, які вже можна забирати до свого гардероба.

Трендові речі модниць з вулиць Парижа

Фланелева сорочка у клітинку. Ідеальний елемент для багатошарових осінніх аутфітів у гранжевому чи щоденному стилі.

Верхній одяг червоного кольору. Соковитий червоний акцент у вигляді пальта чи куртки миттєво освіжає будь-який базовий образ.



Що носити восени 2026 / Getty Images

Коричневий тренч. Глибока шоколадна та карамельна палітра робить класичний плащ ще шляхетнішим і затишнішим.

Мотокуртка з екошкіри. Зухвалий та масивний атрибут, який додає потрібного фактурного контрасту ніжним сукням чи джинсам.

Модний верхній одяг 2026: дивіться фото

Спідниця з леопардовим принтом. Анімалістичний візерунок залишається у топ-трендах і слугує головною "фішкою" нейтрального луку.

Напівпрозора спідниця. Граціозна деталь для сміливих вечірніх або витончених багатошарових образів із об'ємним верхом.

Напівпрозорі речі в моді: дивіться фото

Речі кольору "Королівський синій". Глибокий та королівський відтінок додає гардеробу дорогого та статного вигляду.

Речі у стилі бохо. Бахрома, легкі тканини й легка недбалість повертають у моду свободу та естетику 70-х.

Які принти та фасони в моді: дивіться фото

Об'ємна біла сорочка. Універсальна база оверсайз-крою, яка пасує абсолютно до всього – від деніму до строгих штанів.

Приталений жакет. Фасон витончено підкреслює силует та робить талію виразною.

До речі, як не дивно, але приталений жакет, який вже давно відправили на модну пенсію, повернувся в тренди. Ось як його стильно носити цієї осені.