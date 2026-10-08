Модниці з усього світу продемонстрували ідеальний баланс між розслабленим затишком і вишуканою елегантністю, показавши готові формули образів на щодень. Ловіть 10 речей, фасонів, стилів та кольорів, які вже можна забирати до свого гардероба.

Трендові речі модниць з вулиць Парижа

  • Фланелева сорочка у клітинку. Ідеальний елемент для багатошарових осінніх аутфітів у гранжевому чи щоденному стилі.

  • Верхній одяг червоного кольору. Соковитий червоний акцент у вигляді пальта чи куртки миттєво освіжає будь-який базовий образ.


Що носити восени 2026 / Getty Images

  • Коричневий тренч. Глибока шоколадна та карамельна палітра робить класичний плащ ще шляхетнішим і затишнішим.

  • Мотокуртка з екошкіри. Зухвалий та масивний атрибут, який додає потрібного фактурного контрасту ніжним сукням чи джинсам.

Модний верхній одяг 2026: дивіться фото

  • Спідниця з леопардовим принтом. Анімалістичний візерунок залишається у топ-трендах і слугує головною "фішкою" нейтрального луку.

  • Напівпрозора спідниця. Граціозна деталь для сміливих вечірніх або витончених багатошарових образів із об'ємним верхом.

Напівпрозорі речі в моді: дивіться фото

  • Речі кольору "Королівський синій". Глибокий та королівський відтінок додає гардеробу дорогого та статного вигляду.

  • Речі у стилі бохо. Бахрома, легкі тканини й легка недбалість повертають у моду свободу та естетику 70-х.

Які принти та фасони в моді: дивіться фото

  • Об'ємна біла сорочка. Універсальна база оверсайз-крою, яка пасує абсолютно до всього – від деніму до строгих штанів.

  • Приталений жакет. Фасон витончено підкреслює силует та робить талію виразною.

До речі, як не дивно, але приталений жакет, який вже давно відправили на модну пенсію, повернувся в тренди. Ось як його стильно носити цієї осені.