Модницы со всего мира продемонстрировали идеальный баланс между непринужденным уютом и изысканной элегантностью, представив готовые варианты образов на каждый день. Ловите 10 вещей, фасонов, стилей и цветов, которые уже можно добавить в свой гардероб.
Трендовые вещи модниц с улиц Парижа
Фланелевая рубашка в клетку. Идеальный элемент для многослойных осенних аутфитов в гранжевом или повседневном стиле.
Верхняя одежда красного цвета. Сочный красный акцент в виде пальто или куртки мгновенно освежает любой базовый образ.
Что носить осенью 2026 / Getty Images
Коричневый тренч. Глубокая шоколадная и карамельная палитра делает классический плащ еще более элегантным и уютным.
Мотокуртка из экокожи. Смелый и массивный атрибут, который добавляет нужный фактурный контраст нежным платьям или джинсам.
Модная верхняя одежда 2026: смотрите фото
Юбка с леопардовым принтом. Анималистический узор остается в топе трендов и служит главной "фишкой" нейтрального лука.
Полупрозрачная юбка. Грациозная деталь для смелых вечерних или изящных многослойных образов с объемным верхом.
Полупрозрачные вещи в моде: смотрите фото
Вещи цвета "королевский синий". Глубокий и королевский оттенок придает гардеробу дорогой и величественный вид.
Вещи в стиле бохо. Бахрома, легкие ткани и легкая небрежность возвращают в моду свободу и эстетику 70-х.
Какие принты и фасоны в моде: смотрите фото
Объемная белая рубашка. Универсальная база оверсайз-кроя, которая подходит абсолютно ко всему – от денима до строгих штанов.
Приталенный жакет. Фасон изящно подчеркивает силуэт и делает талию выразительной.
Кстати, как ни странно, но приталенный жакет, который уже давно отправили на модную пенсию, вернулся в тренды. Вот как его стильно носить этой осенью.