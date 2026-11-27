Стильное утепление: зимой вам не обойтись без этой модной детали
Мы часто недооцениваем жилетки как самостоятельный элемент стиля, оставляя их без внимания при составлении базовых образов. Однако это не только надежный дополнительный слой тепла в прохладную погоду, но и оригинальная деталь, которая может стильно дополнить практически любой наряд.
Уличная мода мировых столиц доказывает, что жилетки вновь оказались в центре внимания стилистов и модников. Если классические вязаные жилетки уже успели стать основой повседневных образов, то в этом сезоне эксперты Vogue советуют обратить внимание на более смелые фактуры и акцентные фасоны.
Модные модели жилеток на зиму 2026 – 2027
Первым фаворитом для зимнего гардероба стал бархатный жилет. Эта мягкая благородная ткань превратилась в главный хит вечерних выходов и появляется не только в костюмах, но и в отдельных элементах. Бархатная модель позволяет создать выразительный праздничный наряд и служит изысканной альтернативой нарядам с пайетками. Эту жилетку можно смело носить на голое тело или сочетать с атласными рубашками или тонкими блузками.
В моде бархат / Фото с Pinterest
Для деловых будней стилисты предлагают выбирать трикотажные жилеты с геометрическим узором в ромбы. Узнаваемый принт в стиле преппи хорошо сочетается с классическими рубашками и строгими жакетами, придавая офисному капсульному гардеробу сдержанную элегантность. В то же время такой жилет можно смело сочетать с праздничными нарядными юбками для контраста настроений. Кстати, принт "аргайл" в этом сезоне максимально в моде, поэтому с этим жилетом вы точно не прогадаете.
Жилетка с ромбами в моде / Фото с Pinterest
Замыкают тройку лидеров модели в выразительном стиле бохо, популярность которого стремительно растет. Дизайнеры делают ставку на вышивку, этнические мотивы, отделку искусственным мехом или уютной овчиной. Такой теплый акцент органично сочетается с привычным денимом, придавая повседневному образу расслабленный и фактурный шик. Такую жилетку вы точно сможете носить не один сезон, ведь она необычна и всегда будет интересным акцентом в образе.
Жилетка в стиле бохо с вышивкой / Фото из инстаграма antomassoni
Жилетка может стать классным дополнением к вашему зимнему гардеробу. Ранее 24 Канал также писал про неочевидные вещи на холодный сезон, о которых мы можем забыть.