Самый элегантный маникюр сезона: модные идеи в цвете бугенвиллии

Глубокие и благородные ягодные оттенки становятся главным акцентом осенне-зимнего сезона, уверенно вытесняя привычную темную классику. На смену сдержанному винному лаку приходит сочный цвет бугенвиллии, который сочетает в себе роскошь, загадочность и свежую энергию.

Фиолетовая палитра стала главным фаворитом сезона, покорив подиумы таких модных домов, как Valentino, Carolina Herrera, Chloé и Balenciaga. Именно поэтому маникюр в цвете бугенвиллии стремительно завоевал статус самого желанного тренда, предлагая изящную альтернативу привычному темному покрытию, пишет Vogue.

Свое поэтическое название этот оттенок получил от роскошного южного кустарника бугенвиллии. Интересно, что яркие пурпурные лепестки, которыми все восхищаются, на самом деле являются прицветниками растения, тогда как его настоящие цветки совсем крошечные и белые.

Маникюр в цвете бугенвиллии: смотрите фото

В отличие от классического сливового или глубокого бордо, цвет бугенвиллии сочетает в себе насыщенную фуксию, сочный розовый и благородный фиолетовый. Он выглядит гораздо ярче, чем традиционная осенняя палитра, и несет в себе символику силы, утонченной женственности, творчества и роскоши.

Маникюр с рисунком в цвете бугенвиллии: смотрите фото

Стилисты выделяют 5 безупречных способов носить этот оттенок на ногтях любой длины:

1. Безупречный монохром. Однотонное глянцевое покрытие на овальной или миндалевидной форме раскрывает всю глубину пигмента, выглядя изысканно и самодостаточно без дополнительного декора.

2. Акварельный эффект и омбре. Сочетание базового цвета бугенвиллии с нежным переходом в нюдовые тона и мелкими капельками создает нежное, немного сказочное настроение.

3. Контрастный микс-дизайн. Стильная игра на контрасте двух рук, где на одной используется основа цвета бугенвиллии с нежно-розовым горошком, а на другой – наоборот. Это придает образу игривости без потери элегантности.



Маникюр в горошек с цветом бугенвиллии / Фото из инстаграма Jasmine Bristol Nail Technician

4. Смелый дуэт с небесно-голубым. Сочетание глубокого ягодного оттенка с пастельным голубым в вариациях французского маникюра создает свежий и ультрамодный визуальный аккорд.

5. Зеркальный хром. Сверкающая пудра-втирка, нанесенная поверх двух слоев цвета бугенвиллии, создает магнетический металлизированный финиш, который идеально подходит для вечерних выходов.

Сияющий маникюр цвета бугенвиллии: смотрите видео

Этот оттенок прекрасно освежает образ и подходит к уютному трикотажу и пальто нейтральной палитры. А вы знали, что в мире существует идеальный маникюр, который придает женщинам привлекательности? Ученые назвали идеальную длину и цвет ногтей.