Клетчатый принт снова в моде: как носить этот принт предстоящей осенью
Пока солнце еще радует летним теплом, мировые подиумы уже диктуют основные правила предстоящего сезона. Осень 2026 года обещает громкое возвращение легендарного клетчатого принта, поэтому обновить гардероб и подобрать стильные варианты стоит уже сейчас.
Этот принт, казалось бы, всегда был рядом, но в этом сезоне он раскрывается с совершенно новой стороны. Модные дома решили отойти от скучных стандартов и переосмыслили привычную геометрию в духе эстетики 1990-х.
В ход пошли смелые цветовые решения и нестандартные пропорции: от пастельно-голубых строгих костюмов с юбками у Louis Vuitton до сложных оттенков хаки в коллекциях от Dries Van Noten. В то же время Chloé показали совершенно другую сторону этой тенденции, вписав клетчатый принт в романтичный бохо-шик с легкими макси-платьями, украшенными рюшами.
Бренд Chloé вернул клетчатый принт в тренды: смотрите фото
Особенность тренда этого года заключается в отсутствии каких-либо ограничений. Если раньше клетчатый принт использовался точечно, то сейчас модные бренды призывают к смелым экспериментам. В частности, Dior и Acne Studios предлагают сочетать сразу несколько разновидностей этого принта в одном наряде, делая ставку на многослойность, объемные пальто и строгие силуэты.
Как сочетать клетку с другими принтами / фото из инстаграма
Чтобы правильно внести этот узор в повседневную жизнь, не обязательно полностью менять весь гардероб. Достаточно выбрать один акцентный элемент – например, клетчатую юбку или рубашку, объемный шарф или структурированный жакет в клетку.
Как носить клетчатую юбку осенью / фото из инстаграма
Как носить легкую клетчатую юбку осенью / фото из инстаграма
Эти вещи можно легко сочетать с базовыми джинсами или классическими брюками. Для более смелых подойдет прием стилизации тотал-лук, когда верх и низ выполнены в единой геометрии.
Клетчатое платье с черной обувью / фото из инстаграма
С чем носить юбку в клетку осенью / фото из инстаграма
Сочетать разноплановые вещи и аксессуары в одном образе может быть сложно, но вполне возможно благодаря правилу 7 баллов.