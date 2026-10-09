Оля Фреймут довела, что эта вещь должна быть в гардеробе каждой женщины

Телеведущая Оля Фреймут доказывает, что маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Это универсальная вещь, которая выручит вас в любой момент.

Только недавно Оля Фреймут показала на благотворительном мероприятии роскошное платье за 60 тысяч гривен, как уже очаровала публику очередным элегантным образом на новом мероприятии. Ведущая продемонстрировала свое маленькое черное платье – осеннюю версию.

Для мероприятия Фреймут выбрала черное трикотажное платье с длинным рукавом, которое внизу было дополнено черным кружевом. Эта деталь стала легкой отсылкой к популярному в этом году тренду на вещи в бельевом стиле.



Оля Фреймут в черном платье / скриншот из сторис

Телеведущая дополнила образ грубыми ботинками и сумкой глубокого синего цвета. Все! Образ готов! Он лаконичный, элегантный и в то же время очень стильный.



Оля Фреймут в черном трикотажном платье / скриншот из сторис

С чем носить черное трикотажное платье

Главное преимущество такого платья – его абсолютная универсальность, ведь оно легко адаптируется под любой повод и настроение. Для повседневных дел или прогулок по городу сочетайте его с оверсайз-тренчем, кожаной косухой и массивными ботинками, как это сделала Оля Фреймут.

Если же вы собираетесь на деловую встречу или в офис, просто накиньте сверху структурированный приталенный жакет и добавьте лаконичные лоферы или высокие сапоги-трубы.



С чем носить черное трикотажное платье / Фото с Pinterest

А для вечернего выхода или свидания платье вообще не требует сложных трансформаций: достаточно заменить повседневную обувь на изящные туфли-лодочки, расставить акценты с помощью украшений и взять в руки небольшой клатч. Такое платье – отличная основа для создания многослойных стильных образов, которых нам иногда не хватает осенью.

Помимо маленького черного платья ваш гардероб не будет полным, если вы не добавите в него белый лонгслив. Читайте, с чем и как его лучше сочетать.