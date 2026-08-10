Волосы растут быстрее после стрижки: пришло время узнать правду

Вы наверняка не раз слышали совет: если хотите быстро отрастить длинные и густые волосы, их нужно стричь как можно чаще. Несмотря на свою популярность, это утверждение является мифом, не имеющим под собой никаких физиологических оснований.

Эксперты издания Glamour отмечают, что ножницы воздействуют исключительно на кончики волос, тогда как процесс роста происходит глубоко в фолликулах под кожей головы. Волосы растут со средней скоростью около одного сантиметра в месяц, независимо от того, как часто вы посещаете салон.

Вполне понятно, откуда этот миф взялся: регулярная стрижка устраняет секущиеся кончики и ломкость, поэтому волосы остаются в лучшем состоянии и выглядят здоровее и гуще, что и может создавать впечатление, будто они растут быстрее,

– отмечает доктор Аамна Адель.



Растут ли волосы быстрее после стрижки / Unsplash

Специалисты отмечают, что частота посещений парикмахера должна зависеть от вашего типа волос и их состояния. Обычно подравнивать кончики следует каждые 8 – 12 недель, а для окрашенных или поврежденных волос этот интервал лучше сократить до 6 – 8 недель. В то же время обладательницам стрижек с четкой формой, каре или челки понадобится подравнивание каждые 3 – 4 недели для поддержания аккуратного вида.

Чтобы отрастить желаемую длину без потери качества, важно обеспечить правильный домашний уход между визитами к мастеру. Сокращайте термическое воздействие, используйте термозащитные средства, аккуратно расчесывайте пряди, начиная с кончиков, и не забывайте об уходе за кожей головы – сыворотки и массаж стимулируют фолликулы и создают идеальные условия для здорового роста.

А еще стоит избегать повседневных ошибок, которые негативно влияют на состояние волос.