Как стильно носить вещи оверсайз и сохранить женственный силуэт: главные советы стилистки

Свобода и комфорт оверсайза давно стали основой современного гардероба, однако массивные вещи нередко скрывают пропорции фигуры или даже могут их исказить. Персональная стилистка раскрыла "золотую формулу" стиля, которая позволяет легко носить объемную одежду и при этом сохранять изящный, женственный силуэт.

Главный секрет гармоничного образа заключается в правильном контрасте объемов, отмечает в своем инстаграме стилистка Лиза Войцех. Чтобы образ не выглядел мешковатым или бесформенным, стоит придерживаться простого стилистического правила: уравновешивать приталенный элемент объемным.



Как носить вещи оверсайз в повседневной жизни / Фото из инстаграма

Как стильно и правильно носить оверсайз

Стилистка предлагает несколько готовых комбинаций для повседневных образов:

объемный верх + приталенный низ. Если вы выбираете свободную оверсайз-футболку или худи, дополните их облегающими капри или лосинами. Так вы сохраните акцент на стройных ногах и создадите динамичный силуэт;

объемный низ + приталенный верх. Когда основой образа становятся широкие, массивные джинсы или штаны-палаццо, сверху лучше надеть укороченную футболку (baby tee), облегающую фигуру, или приталенный топ. Это позволит подчеркнуть талию и линию плеч;

игра с блейзерами и мини. Выбираете массивный оверсайз-пиджак? Добавьте к нему приталенный топ и короткую юбку-мини. Структурированный плечевой пояс в сочетании с открытыми ногами создает тот самый непринужденный, но очень привлекательный эффект.

Итак, главная формула от стилистки такая: объемный низ + приталенный верх или приталенный низ + объемный верх. Это основа, которую стоит использовать, чтобы ваши образы всегда были сбалансированными.

Как носить оверсайз: смотрите видео

У стилистов еще много разных приемов, фишек и способов создать из практически любых вещей современные и стильные образы. Но они не просто подбирают вещи, а также учитывают тип вашей фигуры. Ранее 24 Канал рассказывал, как подобрать одежду в соответствии с типом фигуры.