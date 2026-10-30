Легендарный аксессуар из 2000-х снова в моде: он делает прическу всего за минуту

Зигзагообразный ободок с 2000-х годов стал главным трендом этой осени. Этот аксессуар позволяет быстро уложить волосы и освежить повседневный образ.

Как отмечает модное издание Myself, зигзагообразный ободок для волос триумфально возвращается в число главных трендов сезона. Знакомый многим по культовым образам 1990-х и 2000-х годов, этот ретроаксессуар снова носят мировые инфлюенсеры. В частности, актриса сериала "Вне кампуса" Элла Брайт продемонстрировала стильный "лук" с таким ободком во время Недели моды в Париже.

Модный аксессуар для волос на осень 2026

Обновленная стилизация культового ободка выглядит очень непринужденно. Для создания прически приложите аксессуар к линии роста волос и плавно зачешите пряди назад. Это простое движение формирует аккуратную текстуру с четкими проборами. Остальную длину оставляйте гладкой и распущенной или собирайте в элегантный высокий пучок или хвост.

Стильный ободок на осень / Фото Pinterest

Невероятную универсальность этого аксессуара ярко демонстрирует Хейли Бибер. Модель выбрала ободок для съемок в рекламе модного дома Miu Miu, где стилисты удачно скомбинировали его с оверсайз-ветровками и кожаными куртками.

В повседневной жизни звезда сочетает украшение с простыми джинсами, базовыми футболками, уютными кардиганами и структурированными жакетами в стиле преппи. Благодаря такой универсальности прическа одинаково гармонично дополняет как спортивные, так и изысканные вечерние "луки".

К тому же этот аксессуар идеально подходит к любой длине волос, в том числе как к короткому бобу, так и к длинным прядям. Такой ободок не требует сложных навыков укладки, надежно фиксирует пряди у лица и придает прическе аккуратный и ухоженный вид. Кроме того, он чрезвычайно удобен для занятий спортом или бьюти-рутины.

Модный образ с ободком / Фото Pinterest

Среди оттенков фаворитами остаются черный и темно-коричневый цвета. Брюнетки могут выбирать ободок в тон волосам для сдержанного монохромного эффекта, а блондинкам подойдет выразительный черный контраст.

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