Легендарний аксесуар з 2000-х повертається в моду: він зробить зачіску за хвилину

Як зазначає модне видання Myself, зигзагоподібний обруч для волосся тріумфально повертається до головних трендів сезону. Знайомий багатьом за культовими образами з 1990-х та 2000-х, цей ретроаксесуар знову носять світові інфлюєнсери. Зокрема, акторка серіалу "Поза кампусом" Елла Брайт продемонструвала стильний "лук" із таким обручем під час Тижня моди у Парижі.

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Модний аксесуар для волосся на осінь 2026

Оновлена стилізація культового обруча виглядає дуже невимушено. Для створення зачіски прикладіть аксесуар до лінії росту волосся та плавно зачешіть пасма назад. Цей простий рух формує акуратну текстуру з чіткими проділами. Решту довжини залишайте гладкою та розпущеною чи збирайте в елегантний високий пучок або хвіст.

Стильний обруч на осінь / Фото Pinterest

Неймовірну універсальність цього аксесуара яскраво доводить Гейлі Бібер. Модель обрала обруч для знімань у рекламі модного дому Miu Miu, де стилісти вдало скомбінували його з оверсайз-вітрівками та шкіряними куртками.

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У повсякденному житті зірка поєднує прикрасу з простими джинсами, базовими футболками, затишними кардиганами та структурованими жакетами в стилі преппі. Завдяки такій гнучкості зачіска однаково гармонійно доповнює як спортивні, так і вишукані вечірні "луки".

До того ж цей аксесуар ідеально пасує до будь-якої довжини волосся, зокрема як до короткого боба, так і довгих пасом. Такий обруч не вимагає складних навичок укладання, надійно фіксує пасма біля обличчя та додає зачісці акуратного й доглянутого вигляду. Крім цього, він надзвичайно зручний для занять спортом чи б'юті-рутини.

Модний образ з обручем / Фото Pinterest

Серед відтінків фаворитами залишаються чорний і темно-коричневий кольори. Брюнетки можуть обирати обруч у тон волосся для стриманого монохромного ефекту, а білявкам пасуватиме виразний чорний контраст.

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