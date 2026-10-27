Як одна деталь змінює все: 4 подіумні трюки з прикрасами, які перевернуть ваш гардероб

Свіжі покази весняно-літніх колекцій надихають переглянути звичне ставлення до аксесуарів і відмовитися від передбачуваних комбінацій. Замість чергових покупок кутюр'є радять експериментувати з пропорціями та функціоналом ювелірних виробів, пише український Vogue.

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Довге намисто, що визирає з-під верхнього одягу

Зазвичай кулони та масивні ланцюжки носять під верхнім одягом або знімають разом із ним у приміщенні. Бренди Gabriela Hearst і Fforme пропонують сміливіше рішення: застебніть пальто лише на верхній ґудзик або накиньте об'ємний кейп, дозволивши довгому підвісу ефектно спадати донизу.

Як стильно носити прикраси на шиї: дивіться фото

Брошка для драпірування

Брошки вже давно позбулися стереотипу про суто вінтажну прикрасу для лацканів піджака. Джуліан Клауснер на шоу Dries Van Noten показав майстерклас із моделювання одягу: за допомогою виразної брошки можна зібрати тканину на талії, створити м'які складки на базовій футболці чи закріпити зухвале асиметричне драпування на прямій спідниці.

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Як носити брошку по-новому: дивіться фото

Шнурівка на шию замість звичного чокера

Утилітарний напрямок продовжує впевнено диктувати модні правила. Міучча Прада на показі Miu Miu довела, що звичайна текстильна чи спортивна шнурівка, невимушено зав'язана довкола шиї у кілька обертів, має свіжіший вигляд за традиційне кольє. Це швидкий спосіб додати нотку бунтарського гранжу до строгої білої сорочки чи лаконічної шовкової сукні.

Як носити звичайний шнурок на шиї / скрин з інстаграму

Скульптурні металеві браслети на передпліччі

Ностальгія за 2000-ми роками повернула на подіуми браслети-каффи, які носять на біцепсі або верхній частині руки. Дизайнери Prabal Gurung і Cult Gaia комбінують литий полірований метал як із відкритими топами, так і з тонким трикотажем. Такий акцент підкреслює граційність рук і робить навіть монохромний повсякденний образ візуально вишуканим.

Модні прикраси на руку: дивіться фото

Для повноти картини цей прийом можна підтримати іншими акцентними деталями, адже стильні осінні аксесуари здатні повністю перезавантажити базовий гардероб.