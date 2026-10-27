Как одна деталь меняет все: 4 подиумных трюка с украшениями, которые перевернут ваш гардероб

Свежие показы весенне-летних коллекций вдохновляют пересмотреть привычное отношение к аксессуарам и отказаться от предсказуемых сочетаний. Вместо очередных покупок кутюрье советуют экспериментировать с пропорциями и функциональностью ювелирных изделий, пишет украинский Vogue.

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Длинное ожерелье, которое выглядывает из-под верхней одежды

Обычно кулоны и массивные цепочки носят под верхней одеждой или снимают вместе с ней в помещении. Бренды Gabriela Hearst и Fforme предлагают более смелое решение: застегните пальто только на верхнюю пуговицу или накиньте объемный кейп, позволив длинному подвесу эффектно ниспадать вниз.

Как стильно носить украшения на шее: смотрите фото

Брошь для драпировки

Броши уже давно избавились от стереотипа о чисто винтажном украшении для лацканов пиджака. Джулиан Клауснер на показе Dries Van Noten показал мастер-класс по моделированию одежды: с помощью выразительной броши можно собрать ткань на талии, создать мягкие складки на базовой футболке или закрепить дерзкую асимметричную драпировку на прямой юбке.

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Как носить брошь по-новому: смотрите фото

Шнуровка на шее вместо привычного чокера

Утилитарное направление продолжает уверенно диктовать модные правила. Миучча Прада на показе Miu Miu доказала, что обычная текстильная или спортивная шнуровка, непринужденно завязанная вокруг шеи в несколько витков, выглядит свежее, чем традиционное колье. Это быстрый способ добавить нотку бунтарского гранжа к строгой белой рубашке или лаконичному шелковому платью.

Как носить обычный шнурок на шее / скриншот из инстаграма

Скульптурные металлические браслеты на предплечье

Ностальгия по 2000-м годам вернула на подиумы браслеты-каффы, которые носят на бицепсе или верхней части руки. Дизайнеры Prabal Gurung и Cult Gaia сочетают литой полированный металл как с открытыми топами, так и с тонким трикотажем. Такой акцент подчеркивает грациозность рук и делает даже монохромный повседневный образ визуально изысканным.

Модные украшения на руку: смотрите фото

Для полноты картины этот прием можно поддержать другими акцентными деталями, ведь стильные осенние аксессуары способны полностью преобразить базовый гардероб.