Андре Тан назвав 5 моделей сумок, які ідеально доповнять зимовий пуховик
Об'ємні пуховики, які так добре рятують від морозів, часто роблять образ громіздким, і підібрати до них вдалі аксесуари буває складно. Відомий український модельєр Андре Тан вирішив допомогти жінкам і назвав ідеальні моделі сумок.
Про це детальніше стиліст розповів у своєму інстаграмі. Ці сумки матимуть дорогий та елегантний вигляд навіть з пуховиком.
Ідеальні сумки на зиму 2027 року
Першою дизайнер назвав сумку-тоут, яку він сам дуже любить. Ця велика структурована модель без зайвого декору має дорогий та статусний вигляд. За словами стиліста, вона не лише додасть шику вашому зимовому образу, а й вмістить усе необхідне: від косметички до всіх життєвих проблем.
Наступна стильна знахідка – сумка-півмісяць. Це м'який, округлий та дуже жіночний аксесуар, який ідеально пасує як до класичних пальт, так і до об'ємних пуховиків.
Третій актуальний варіант – витягнута сумка-багет. На думку фахівця, саме цей фасон допомагає мати стрункіший вигляд. Елегантна форма, мінімум деталей та максимальний стиль роблять її чудовим вибором для зимового гардероба. До речі, найкращі сумки-багети, за словами Андре Тана, створює бренд Fendi.
Для прихильниць розслаблених образів стиліст радить приміряти м'яку сумку через плече. Вона має трохи недбалий, але дуже стильний вигляд. Головне правило при виборі такої моделі – достатньо довга ручка, щоб сумка вільно висіла, а не застрягала під пахвою через об'ємний зимовий одяг.
А якщо ви шукаєте культову сумку, яка завжди буде в тренді, зверніть увагу на модель Prada Bonnie. Нині вона перебуває на піку популярності серед зірок, проте завдяки вивіреному дизайну назавжди залишиться позачасовою класикою.