Оновлення базового гардероба: 6 небанальних способів носити сорочку цього сезону

Класична сорочка на ґудзиках залишається головною базою для капсульного гардероба, проте звичні формули часто потребують свіжого погляду. Хроніки вуличного стилю доводять, що за допомогою багатошаровості та гри з фактурами ця річ легко перетворюється на ключовий акцент усього образу.

Журнал Harper's BAZAAR знайшов найпрактичніші прийоми стилізації сорочки, запозичені зі звітів вуличного стилю. Замість суворих офісних поєднань стилісти пропонують зробити ставку на незвичні комбінації шарів і текстур. Ми з вами знаємо, що сорочка є однією з ключових деталей у базовому гардеробі, і таких деталей у шафі багато не буває. Тож читайте про те, як цієї осені стилізувати сорочку й навіть носити кілька сорочок в одному образі.

Як носити сорочку восени 2026: стильні образи та поради

Найцікавіші формули образів, які легко повторити у щоденному житті:

Багатошаровість із кардиганом чи жакетом: смугаста або однотонна сорочка під об'ємним кардиганом із візерунком аргайл додає образу вінтажного настрою. Доповніть комплект структурованою спідницею міді та туфлями на невисоких підборах. А можна просто носити сорочку з джинсами та об'ємним жакетом – це база.



Біла сорочка з коричневим жакетом / Фото з Pinterest

Дві сорочки одночасно: сміливий прийом, де одну сорочку насиченого відтінку заправляють у штани, а іншу пов'язують вузлом на талії. Такий шар створює архітектурний акцент на силуеті.



Як носити сорочки восени / Getty Images

Заміна матеріалу на замшу: восени звичну бавовну варто замінити на м'яку замшеву сорочку. Вона гармонійно комбінується зі штанами карго, гостроносими черевиками та светром, невимушено накинутим на плечі.



Замшева сорочка на осінь / Фото Bigardini

Сорочка поверх тонкої водолазки: поєднайте вільну модель поверх легкого кашемірового гольфа контрастного кольору. Додайте оверсайз жакет чоловічого крою для створення теплих вивірених пропорцій.

Розстебнутий шовк і палаццо: тонка сорочка, вдягнена поверх лаконічного топа та залишена навипуск із широкими вільними штанами й легким тренчем, створює відчуття розслабленої елегантності.

Картата сорочка на усі часи. Завжди не зайвим буде доповнити свій гардероб картатою сорочкою. Кольори обирайте на свій смак – це може бути осіння гама, а можна вибрати щось яскравіше, щоб іноді розбавляти свої класичні аутфіти.



Як носити картату сорочку / Фото з Pinterest

Гра з пропорціями та різними фактурами допомагає звичній класиці щодня звучати по-новому, залишаючись водночас зручною та функціональною. І які ж стильні образи без аксесуарів? Ось 5 деталей, які зроблять ваші аутфіти модними.