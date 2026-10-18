Журнал Harper's BAZAAR подобрал самые практичные приемы стилизации рубашки, заимствованные из обзоров уличного стиля. Вместо строгих офисных образов стилисты предлагают сделать ставку на необычные сочетания слоев и текстур. Мы с вами знаем, что рубашка – одна из ключевых деталей в базовом гардеробе, и таких деталей в гардеробе много не бывает. Поэтому читайте о том, как этой осенью стилизовать рубашку и даже носить несколько рубашек в одном образе.

Как носить рубашку осенью 2026 года: стильные образы и советы

Самые интересные формулы образов, которые легко повторить в повседневной жизни:

Многослойность с кардиганом или жакетом: полосатая или однотонная рубашка под объемным кардиганом с узором "аргайл" придает образу винтажное настроение. Дополните комплект структурированной юбкой миди и туфлями на невысоком каблуке. А можно просто носить рубашку с джинсами и объемным жакетом – это базовая комбинация.



Белая рубашка с коричневым жакетом / Фото с Pinterest

Две рубашки одновременно: смелый прием, при котором одну рубашку насыщенного оттенка заправляют в штаны, а другую завязывают узлом на талии. Такой слой создает архитектурный акцент на силуэте.



Как носить рубашки осенью / Getty Images

Замена материала на замшу: осенью привычный хлопок стоит заменить на мягкую замшевую рубашку. Она гармонично сочетается со штанами-карго, остроносыми ботинками и свитером, непринужденно накинутым на плечи.



Замшевая рубашка на осень / Фото Bigardini

Рубашка поверх тонкой водолазки: сочетайте свободную модель поверх легкого кашемирового гольфа контрастного цвета. Добавьте оверсайз-жакет мужского кроя для создания теплых, выверенных пропорций.

Расстегнутый шелк и палаццо: тонкая рубашка, надетая поверх лаконичного топа и оставленная на выпуск, в сочетании с широкими свободными штанами и легким тренчем создает ощущение непринужденной элегантности.

Клетчатая рубашка на все времена. Всегда не лишним будет дополнить свой гардероб клетчатой рубашкой. Цвета выбирайте по своему вкусу – это может быть осенняя гамма, а можно выбрать что-то поярче, чтобы разнообразить свои классические наряды.



Как носить клетчатую рубашку / Фото с Pinterest

Игра с пропорциями и различными фактурами помогает привычной классике каждый день звучать по-новому, оставаясь при этом удобной и функциональной. А какие же стильные образы без аксессуаров? Вот 5 деталей, которые сделают ваши наряды модными.