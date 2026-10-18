Журнал Harper's BAZAAR знайшов найпрактичніші прийоми стилізації сорочки, запозичені зі звітів вуличного стилю. Замість суворих офісних поєднань стилісти пропонують зробити ставку на незвичні комбінації шарів і текстур. Ми з вами знаємо, що сорочка є однією з ключових деталей у базовому гардеробі, і таких деталей у шафі багато не буває. Тож читайте про те, як цієї осені стилізувати сорочку й навіть носити кілька сорочок в одному образі.

Як носити сорочку восени 2026: стильні образи та поради

Найцікавіші формули образів, які легко повторити у щоденному житті:

Багатошаровість із кардиганом чи жакетом: смугаста або однотонна сорочка під об'ємним кардиганом із візерунком аргайл додає образу вінтажного настрою. Доповніть комплект структурованою спідницею міді та туфлями на невисоких підборах. А можна просто носити сорочку з джинсами та об'ємним жакетом – це база.



Біла сорочка з коричневим жакетом / Фото з Pinterest

Дві сорочки одночасно: сміливий прийом, де одну сорочку насиченого відтінку заправляють у штани, а іншу пов'язують вузлом на талії. Такий шар створює архітектурний акцент на силуеті.



Як носити сорочки восени / Getty Images

Заміна матеріалу на замшу: восени звичну бавовну варто замінити на м'яку замшеву сорочку. Вона гармонійно комбінується зі штанами карго, гостроносими черевиками та светром, невимушено накинутим на плечі.



Замшева сорочка на осінь / Фото Bigardini

Сорочка поверх тонкої водолазки: поєднайте вільну модель поверх легкого кашемірового гольфа контрастного кольору. Додайте оверсайз жакет чоловічого крою для створення теплих вивірених пропорцій.

Розстебнутий шовк і палаццо: тонка сорочка, вдягнена поверх лаконічного топа та залишена навипуск із широкими вільними штанами й легким тренчем, створює відчуття розслабленої елегантності.

Картата сорочка на усі часи. Завжди не зайвим буде доповнити свій гардероб картатою сорочкою. Кольори обирайте на свій смак – це може бути осіння гама, а можна вибрати щось яскравіше, щоб іноді розбавляти свої класичні аутфіти.



Як носити картату сорочку / Фото з Pinterest

Гра з пропорціями та різними фактурами допомагає звичній класиці щодня звучати по-новому, залишаючись водночас зручною та функціональною. І які ж стильні образи без аксесуарів? Ось 5 деталей, які зроблять ваші аутфіти модними.