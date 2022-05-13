У Латвії вирішили таки знести пам'ятник "визволителям" у Ризі: у Росії – жахлива істерика

Сейм Латвії підтримав законопроєкт, який дозволить демонтувати пам'ятник "визволителям" у Ризі. Через це у Кремлі добряче "підгоріло".

Позицію Росії озвучив глава російського МЗС Сергій Лавров. Його слова процитували російські ЗМІ.

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Що сказав Лавров

Очільник МЗС Росії у звичній манері звинуватив Литву у русофобії та забутті всіх своїх зобов'язань.

Ми маємо таку щотижневу програму, яка називається "Міжнародний огляд". Те, що ми спостерігаємо в діях Заходу, я назвав би як варіант "міжнародним обуренням". Це грубе слово, але воно, на мою думку, дуже яскраво і чітко відображає дії Заходу та мотиви, якими вони керуються,

– сказав він.

Водночас перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Владімір Джабаров заявив, що Росія готова забрати із Риги пам'ятник радянським визволителям, який хочуть знести.

Позиція Латвії

Нещодавно сейм Латвії зняв юридичну перешкоду для знесення радянських памʼятників на території країни, припинивши в односторонньому порядку дію 13-ї статті латвійсько-російського договору, яка гарантувала захист таким меморіальним спорудам.

"Росія цілеспрямовано зміцнює нинішню асоціацію Росії з Радянським Союзом... Образ і символіка радянської армії зараз прямо і недвозначно пов'язані з агресією Росії та злочинами, вчиненими її збройними силами в Україні. Латвія не може і не буде зобов'язана зберігати такі споруди, як пам'ятники радянської окупації", – заявив один з ініціаторів законопроєкту Ріхардс Колс.

Додамо, що цим рішенням сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до знесення пам'ятника радянським солдатам Другої світової у Ризі.

21 квітня Сейм Латвії прийняв заяву про російську агресію та воєнні злочини в Україні, визнавши їх геноцидом проти українського народу. Днями МЗС Латвії внесло до "чорного списку" ще 102 росіян, зокрема відомих російських акторів і режисерів

Ще наприкінці квітня Литва, Латвія, Естонія та Польща виступили за посилення захисту східного флангу НАТО під час проведення саміту в Мадриді наприкінці червня. Міністри країн також домовилися про подальшу співпрацю в енергетичній сфері з метою забезпечення незалежності від російських ресурсів у найкоротші терміни.

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