В Латвии решили снести памятник "освободителям" в Риге: в России – ужасная истерика

Сейм Латвии поддержал законопроект, позволяющий демонтировать памятник "освободителям" в Риге. Поэтому в Кремле сильно "подгорело".

Позицию России озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Его слова процитировали русские СМИ.

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Что сказал Лавров

Глава МИД России в привычной манере обвинил Литву в русофобии и в том что она забыла все свои обязательства.

У нас есть такая еженедельная программа, которая называется "Международное обозрение". То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал как вариант "международным возмущением". Это грубое слово, но оно, на мой взгляд, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми они руководствуются,

– сказал он.

В то же время, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия готова забрать из Риги памятник советским освободителям, который хотят снести.

Позиция Латвии

Недавно сейм Латвии снял юридическое препятствие для сноса советских памятников на территории страны, прекратив в одностороннем порядке действие 13-й статьи латвийско-российского договора, гарантировавшую защиту таким мемориальным сооружениям.

"Образ и символика советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине. Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации", – заявил один из инициаторов законопроекта Рихардс Колс.

Добавим, что этим решением сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника советским солдатам Второй мировой в Риге.

21 апреля Сейм Латвии принял заявление о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа. На днях МИД Латвии внесло в "черный список" еще 102 россиян, в том числе известных российских актеров и режиссеров

Еще в конце апреля Литва, Латвия, Эстония и Польша выступили за усиление защиты восточного фланга НАТО во время проведения саммита в Мадриде в конце июня. Министры стран также договорились о дальнейшем сотрудничестве в энергетической сфере с целью обеспечения независимости от российских ресурсов в кратчайшие сроки.

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