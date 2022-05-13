Об этом свидетельствуют новые перехваченные разговоры российских захватчиков с их родными. В одном из таких проявляется вся агрессия рашистов, которых начали бояться даже собственные жены.

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О чем идет речь в новом перехваченном разговоре СБУ

Пьяный оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, рассказывает жене о зверствах над гражданскими. Судя по интонациям, его истории очень пугают женщину.

Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я дол***бом стал, я вообще еб***тым стал,

– рассказывает он.

Жена озабочена тем, как они будут жить вместе, поскольку агрессия мужчины может проявиться и в гражданской жизни. Однако захватчик не очень об этом волнуется и рассказывает, что делает с мирным населением в Украине.

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"Я гражданских в окопы бросал, в голову стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой есть", – говорит он.



В то же время Служба безопасности Украины выразила надежду, что такие солдаты станут удобрением для нашей земли или же ответят за все свои действия в суде. В ведомстве добавили, что его контакты, личные данные и признание уже есть у СБУ.

Что известно о преступлениях оккупантов из последних перехватов: коротко

Ранее СБУ опубликовала разговор россиян, в котором говорится о ротации их сил. Оккупанты говорят, что после доукомплектации целые части отказываются ехать на войну.

Кроме того, служба обнародовала перехват, в котором захватчики обсуждали "спортивное развлечение" – то, как они на танках переезжали легковые автомобили украинцев.

Еще в одном разговоре фигурирует житель оккупированной Луганской области. В беседе с женой он вспоминает о том, как его "товарищи" жестоко убили украинскую женщину за то, что ее брат якобы в "Азове".

Из перехвата также следует, что россияне боятся наших солдат и подозревают их во взрывах на территории России.

Уже неоднократно появлялись свидетельства того, что россияне понимают положение, в котором они оказались. Так, по их мнению, выбраться из Украины можно только после серьезной травмы или смерти.

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