Дії влади вплинуть на майбутнє: латвійський авіаперевізник відмовився від польотів над Білоруссю

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic станом та 24 травня ухвалила рішення не використовувати повітряний простір Білорусі. Водночас офіційного повідомлення про припинення рейсів до Риги наразі немає.

Міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс попросив пасажирів стежити за ситуацією з польотами до Білорусі та з Білорусі на сайтах авіакомпаній. Окрім того, політик закликав перевіряти новини від пресслужби міжнародного аеропорту "Рига".

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За словами Лінкайтса, AirBaltic стежить за безпековою ситуацією у повітряному просторі. Ситуація у Білорусі змусила ухвалити рішення не використовувати її повітряний простір.

Посадовець наголосив, що Латвійське агентство цивільної авіації також подасть свої рекомендації. Окрім того, Міжнародна організація цивільної авіації також подала запити, щоб отримати інформацію від перевізників та країн-операторів.

Ясно те, що ситуація в принципі неприйнятна, коли країна може вирішити подобається або не подобається той чи інший пасажир літака. Дії наших сусідів суперечать міжнародним конвенціям. Гадаю, якісь наслідки будуть. У тому числі економічного плану,

– заявив Лінкайтс.

Затримання Протасевича: головне

Літак Ryanair посадили у Мінську через начебто повідомлення про замінування.

У процесі перевірки затримали ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Рідні журналіста переконані: його арешт був заздалегідь спланованою операцією. Батько Протасевича назвав перехоплення літака "терористичним актом".

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська наголосила, що екстрена посадка літака – це операція місцевих спецслужб.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це – серйозний та небезпечний інцидент. Політик вимагає міжнародного розслідування посадки літака Ryanair у Білорусі.

Заборонити польоти над територією Білорусі вимагають відразу 8 країн: США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія.

У неділю, 23 травня, літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили у Мінську. Журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака, затримали.