Действия властей повлияют на будущее: авиаперевозчик Латвии отказался от полетов над Беларусью

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic по состоянию на 24 мая приняла решение не использовать воздушное пространство Беларуси. В то же время официального сообщения о прекращении рейсов в Ригу пока нет.

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс попросил пассажиров следить за ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайтах авиакомпаний. Кроме того, политик призвал проверять новости от пресс-службы международного аэропорта "Рига".

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По словам Линкайтса, AirBaltic следит за ситуацией безопасности в воздушном пространстве. Ситуация в Беларуси заставила принять решение не использовать ее воздушное пространство.

Чиновник подчеркнул, что Латвийское агентство гражданской авиации также предоставит свои рекомендации. Кроме того, Международная организация гражданской авиации также подала запросы, чтобы получить информацию от перевозчиков и стран-операторов.

Ясно то, что ситуация в принципе неприемлема, когда страна может решить, нравится или не нравится тот или иной пассажир самолета. Действия наших соседей противоречат международным конвенциям. Думаю, какие-то последствия будут. В том числе экономического плана,

– заявил Линкайтс.

Задержание Протасевича: главное

Самолет Ryanair посадили в Минске из-за якобы сообщения о минировании.

В процессе проверки задержали экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Родные журналиста убеждены: его арест был заранее спланированной операцией. Отец Протасевича назвал перехват самолета "террористическим актом".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что экстренная посадка самолета – это операция местных спецслужб.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это – серьезный и опасный инцидент. Политик требует международного расследования посадки самолета Ryanair в Беларуси.

Запретить полеты над территорией Беларуси требуют сразу 8 стран: США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Журналиста Романа Протасевича, который находился на борту самолета, задержали.