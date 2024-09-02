Натякали на його смерть: чи змінить зникнення Лаврова зовнішню політику Росії

Останніми днями ширяться чутки про те, що очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергєй Лавров помер. Хоч у Росії цю інформацію ні не спростовують, ні не підтверджують.

Якщо Лавров з тих чи інших причин відійшов від справ, це, ймовірно, не надто змінить роботу МЗС Росії. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в етері 24 Каналу пояснив, чому.

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Чи змінить щось зникнення Лаврова

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця днями натякнув, що Сєргєй Лавров уже "відкинув копита". Зокрема, Кислиця додав, що був би щасливішим від новини, що Лавров опинився на лаві підсудних за злочини проти України і не лише.

Неважливо, буде Лавров чи не буде Лаврова. Я не думаю, що він може впливати на формулювання проблем, викликів чи тим паче напрацьовувати якісь варіанти виходу зі складних геополітичних поз, в яких опинилася Росія. Він є не більш ніж головою, яка говорить,

– наголосив Олексій Буряченко.

Водночас іще раніше Лаврова вважали доволі талановитим дипломатом. У нього була непогана кар'єра. Але все пішло шкереберть, коли він почав безглуздо виправдовувати путінський режим та повномасштабну війну проти України на міжнародному рівні.

"Звідтоді весь дипломатичний світ одразу поставив величезний "хрест" на Лаврові раз і назавжди. Неважливо, чи живий він, чи ні, чи зняли його, чи поставлять замість нього іншу голову, що говорить, – для нас немає ніякої різниці", – додав Буряченко.

Разом з тим політолог зауважив, що якщо Лавров – з тих чи інших причин – вже не на посаді глави МЗС, це може стати гарним знаком для України. Адже Лавров міг мати цілу низку особистісних комунікаційних місточків з дипломатами та політиками зі США його покоління.