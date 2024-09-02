Намекали на его смерть: изменит ли исчезновение Лаврова внешнюю политику России

В последние дни ходят слухи о том, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров умер. Хотя в России эту информацию ни не опровергают, ни не подтверждают.

Если Лавров по тем или иным причинам отошел от дел, это, вероятно, не слишком изменит работу МИД России. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала объяснил, почему.

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Изменит ли что-то исчезновение Лаврова

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на днях намекнул, что Сергей Лавров уже "отбросил копыта". В частности, Кислица добавил, что был бы счастливее новости, что Лавров оказался на скамье подсудимых за преступления против Украины и не только.

Неважно, будет Лавров или не будет Лаврова. Я не думаю, что он может влиять на формулировку проблем, вызовов или тем более нарабатывать какие-то варианты выхода из сложных геополитических поз, в которых оказалась Россия. Он является не более чем головой, которая говорит,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

В то же время еще раньше Лаврова считали довольно талантливым дипломатом. У него была неплохая карьера. Но все пошло наперекосяк, когда он начал бессмысленно оправдывать путинский режим и полномасштабную войну против Украины на международном уровне.

"С тех пор весь дипломатический мир сразу поставил огромный "крест" на Лаврове раз и навсегда. Неважно, жив он, или нет, сняли его, или поставят вместо него другую голову, что говорит, – для нас нет никакой разницы", – добавил Буряченко.

Вместе с тем политолог отметил, что если Лавров – по тем или иным причинам – уже не в должности главы МИД, это может стать хорошим знаком для Украины. Ведь Лавров мог иметь целый ряд личностных коммуникационных мостиков с дипломатами и политиками из США его поколения.