Передсмертні зусилля, – експосол оцінив "ефективність" дипломатів Росії в Африці
Спроби Росії знайти союзників на різних континентах світу продовжуються. Цього разу вони зробили ставку на південь Африки.
Про це 24 Каналу розповів український дипломат, колишній Надзвичайний та Повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він переконаний, що російська дипломатія вкрай неефективна.
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Стало відомо, що міністр іноземних справ Росії Сєргєй Лавров відправився з візитом до Південно-Африканської Республіки.
Дещиця зауважив, спроби Росії знайти хоч якихось союзників пов’язані з тим, що кількість країн, які раніше підтримували Росію невпинно зменшується.
Лавров буде пробувати показати, що російська дипломатія ще живе, але я б сказав, що це передсмертні зусилля,
– додав дипломат.
Він наголосив, що ці зусилля не мають відгуку ні в країн потенційних союзників, ні в країн, які традиційно підтримували Росію. Зокрема це можна побачити в голосуванні за резолюції ООН в підтримку України.
Дещиця про потуги російської дипломатії: дивитись відео
Африканські країни на боці України
Дещиця зауважив, що українська дипломатія буде активно протидіяти.
Лавров пішов шляхом міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який минулого місяця здійснив візит у африканські країни і отримав серйозну підтримку після цього на голосуваннях,
– повідомив дипломат.
Африканські країни, які традиційно підтримувала Україну зараз переходять в проукраїнський табір, наголосив мовець. Так, наприклад, Марокко передали до України свої танки.
Росія шукає союзників: останнє
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