Предсмертные усилия, – экс-посол оценил "эффективность" дипломатов России в Африке
Попытки России найти союзников на разных континентах мира продолжаются. На этот раз они сделали ставку на юг Африки.
Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он убежден, что российская дипломатия очень неэффективна.
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Стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился с визитом в Южно-Африканскую Республику.
Дещица отметил, что попытки России найти хоть каких-то союзников связаны с тем, что количество стран, ранее поддерживавших Россию, непрерывно уменьшается.
Лавров будет пытаться показать, что российская дипломатия еще жива, но я бы сказал, что это предсмертные усилия,
– добавил дипломат.
Он подчеркнул, что эти усилия не имеют отклика ни у стран потенциальных союзников, ни у стран, традиционно поддерживавших Россию. В частности, это можно увидеть в голосовании за резолюции ООН в поддержку Украины.
Дещица о потугах российской дипломатии: смотреть видео
Африканские страны на стороне Украины
Дещица отметил, что украинская дипломатия будет активно противодействовать.
Лавров пошел по пути министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который в прошлом месяце совершил визит в африканские страны и получил серьезную поддержку после этого на голосованиях,
– сообщил дипломат.
Африканские страны, традиционно поддерживавшие Украину сейчас переходят в проукраинский лагерь, подчеркнул говорящий. Так, например, Марокко передали в Украину свои танки.
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