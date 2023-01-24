Предсмертные усилия, – экс-посол оценил "эффективность" дипломатов России в Африке

Попытки России найти союзников на разных континентах мира продолжаются. На этот раз они сделали ставку на юг Африки.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он убежден, что российская дипломатия очень неэффективна.

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Стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился с визитом в Южно-Африканскую Республику.

Дещица отметил, что попытки России найти хоть каких-то союзников связаны с тем, что количество стран, ранее поддерживавших Россию, непрерывно уменьшается.

Лавров будет пытаться показать, что российская дипломатия еще жива, но я бы сказал, что это предсмертные усилия,

– добавил дипломат.

Он подчеркнул, что эти усилия не имеют отклика ни у стран потенциальных союзников, ни у стран, традиционно поддерживавших Россию. В частности, это можно увидеть в голосовании за резолюции ООН в поддержку Украины.

Украинская диаспора в Южно-Африканской республике 23 января вышла на протесты против приезда российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Протестующие собрались под Департаментом международных отношений и сотрудничества с красноречивыми плакатами и лозунгами.

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Дещица о потугах российской дипломатии: смотреть видео

Африканские страны на стороне Украины

Дещица отметил, что украинская дипломатия будет активно противодействовать.

Лавров пошел по пути министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который в прошлом месяце совершил визит в африканские страны и получил серьезную поддержку после этого на голосованиях,

– сообщил дипломат.

Африканские страны, традиционно поддерживавшие Украину сейчас переходят в проукраинский лагерь, подчеркнул говорящий. Так, например, Марокко передали в Украину свои танки.

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