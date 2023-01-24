Про це 24 Каналу розповів український дипломат, колишній Надзвичайний та Повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він переконаний, що російська дипломатія вкрай неефективна.

Читайте також "Все за планом": в ОП потролили Лаврова через ППО на дахах будинків у Росії

Стало відомо, що міністр іноземних справ Росії Сєргєй Лавров відправився з візитом до Південно-Африканської Республіки.

Дещиця зауважив, спроби Росії знайти хоч якихось союзників пов’язані з тим, що кількість країн, які раніше підтримували Росію невпинно зменшується.

Лавров буде пробувати показати, що російська дипломатія ще живе, але я б сказав, що це передсмертні зусилля,

– додав дипломат.

Він наголосив, що ці зусилля не мають відгуку ні в країн потенційних союзників, ні в країн, які традиційно підтримували Росію. Зокрема це можна побачити в голосуванні за резолюції ООН в підтримку України.

Зверніть увагу! Українська діаспора у Південно-Африканській республіці 23 січня вийшла на протести проти приїзду російського міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова. Протестувальники зібралися під Департаментом міжнародних відносин та співпраці з промовистими плакатами та гаслами.

Дещиця про потуги російської дипломатії: дивитись відео

Африканські країни на боці України

Дещиця зауважив, що українська дипломатія буде активно протидіяти.

Лавров пішов шляхом міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який минулого місяця здійснив візит у африканські країни і отримав серйозну підтримку після цього на голосуваннях,

– повідомив дипломат.

Африканські країни, які традиційно підтримувала Україну зараз переходять в проукраїнський табір, наголосив мовець. Так, наприклад, Марокко передали до України свої танки.

Росія шукає союзників: останнє