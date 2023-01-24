Про це 24 Каналу розповів український дипломат, колишній Надзвичайний та Повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він переконаний, що російська дипломатія вкрай неефективна.
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Стало відомо, що міністр іноземних справ Росії Сєргєй Лавров відправився з візитом до Південно-Африканської Республіки.
Дещиця зауважив, спроби Росії знайти хоч якихось союзників пов’язані з тим, що кількість країн, які раніше підтримували Росію невпинно зменшується.
Лавров буде пробувати показати, що російська дипломатія ще живе, але я б сказав, що це передсмертні зусилля,
– додав дипломат.
Він наголосив, що ці зусилля не мають відгуку ні в країн потенційних союзників, ні в країн, які традиційно підтримували Росію. Зокрема це можна побачити в голосуванні за резолюції ООН в підтримку України.
Дещиця про потуги російської дипломатії: дивитись відео
Африканські країни на боці України
Дещиця зауважив, що українська дипломатія буде активно протидіяти.
Лавров пішов шляхом міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який минулого місяця здійснив візит у африканські країни і отримав серйозну підтримку після цього на голосуваннях,
– повідомив дипломат.
Африканські країни, які традиційно підтримувала Україну зараз переходять в проукраїнський табір, наголосив мовець. Так, наприклад, Марокко передали до України свої танки.
Росія шукає союзників: останнє
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