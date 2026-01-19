Помилки у документах: як внести зміни до актових записів цивільного стану

Актові записи цивільного стану фіксують ключові події життя людини – від народження до шлюбу чи смерті. Якщо в цих документах є неточності або виникла потреба в змінах, їх можна виправити за встановленою законом процедурою.

Як внести зміни до актів цивільного стану?

Актові записи цивільного стану містять відомості про найважливіші життєві події людини: народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, встановлення батьківства, усиновлення або смерть, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. У деяких випадках такі записи потребують уточнення, виправлення або доповнення – порядок цих дій роз'яснює Міністерство юстиції.

Процедура внесення змін регулюється Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та спеціальними правилами, затвердженими Міністерством юстиції. Підставами для змін можуть бути рішення суду, заяви батьків або інших уповноважених осіб, акти про зміну імені, шлюб чи розірвання шлюбу, а також рішення органів опіки та піклування.

Як та хто має право подавати заяву?

Подати заяву мають право особа, щодо якої складено актовий запис, її батьки, опікуни чи піклувальники, спадкоємці померлого або представники органів опіки. Звернення можливе особисто або через представника за наявності нотаріально посвідчених повноважень.

Заява подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, через центр надання адміністративних послуг або до дипломатичної чи консульської установи України за кордоном. Під час воєнного стану звернутися можна до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній території.

Для розгляду заяви необхідно подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, відповідне свідоцтво та документи, які підтверджують підстави для внесення змін. Документи іноземною мовою подаються разом із засвідченим перекладом.

Які є ще особливості подання заяви?

Закон також передбачає окремі умови для осіб з інвалідністю, зокрема можливість подання заяви без власноручного підпису або із залученням перекладача жестової мови. Загальний строк розгляду заяви становить до трьох місяців, а в окремих випадках — може бути скорочений або продовжений відповідно до встановлених правил.

Важливо! Якщо актові записи були складені недержавною мовою або зберігаються на тимчасово окупованих територіях, зміни до них вносяться спеціально визначеними підрозділами державної реєстрації з урахуванням чинного законодавства.

