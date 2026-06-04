Обіцяли обійти закон: в Україні викрили велику мережу з продажу підроблених документів

Бюро економічної безпеки викрило організаторів схеми, які продавали українські документи, аби легалізувати іноземців. Серед "послуг" ділків було виготовлення паспорта громадянина, дипломів про освіту, посвідчень водія та навіть свідоцтв на право власності.

Ділки продавали підроблені документи

Детективи БЕБ у Київській області спільно зі Службою безпеки України викрили транскордонну мережу, яка виготовляла та продавала документи, з якими "покупці" могли всіляко обходити закон. Про це написав директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

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За допомогою підробок особа нелегально ставала громадянином України, мала змогу легалізуватися, приховати своє минуле й повністю створити фальшиву історію життя. Цивінський зауважив, що подібні справи це не лише додаткові кримінальні провадження, а й відповідальність за дії проти закону.

Мережа збуту підробок створила масштабний міжнародний бізнес. Фахівці провели близько 30 обшуків у столиці, Київській області та в західних регіонах.

Підробки використовувалися не лише на території України, але й за кордоном, де "покупці" теж хотіли легалізуватися. Фактично, їх запевняли, що від оригіналу такі документи не можна відрізнити. Ціна таких документів сягала кількох сотень доларів.

Учасники угруповання не лише виготовляли підроблені паспорти, а й налагодили виробництво іншої офіційної документації, зокрема посвідчень водія, дипломів, свідоцтв та документів на майно,

– йдеться в повідомленні БЕБ.

Детективи викрили масштабну схему підробки документів: дивіться відео

У ділків було вилучене високотехнологічне обладнання для виготовлення підроблених документів, спеціальні металеві кліше, бланкові заготовки для паспортів, підроблені печатки та штампи державних установ. Детективи також знайшли чорнову бухгалтерію, готівку у валюті, транспортні засоби та зброю.

Підозру у вчиненні кримінального правопорушення отримали 15 людей. Шістьох ділків вдалося одразу ж затримати. Ще кілька підозрюваних переховуються від органів досудового розслідування.

Організатори схеми сприяли переправленню нелегалів через кордон

У коментарі 24 Каналу адвокат Роман Коган розповів, що у справі про викриття масштабної схеми увагу акцентували на тому, що ділки продавали підроблені документи. Але у випадку, коли ці документи дають дозвіл на виїзд з України чи в'їзд, можна застосовувати інший склад злочину. За словами експерта, він значно складніший й більший за покаранням, ніж просто виготовлення підробок й сягає від 7 до 11 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Роман Коган Адвокат Швидше за все, підозрювані могли просто продавати фальшиві паспорти, просто пластик, який не внесений до жодних реєстрів. Це просто підробка документів. Якщо ще й вносилися відомості до державних реєстрів – це окремий склад злочину, теж серйозне покарання, передбачене за несанкціоноване втручання до певних реєстрів.

Для тих осіб, хто використовує такі документи, відповідальність передбачена за частиною 4 статті 358 КК України. Максимальне покарання за використання підробленого документа – два роки позбавлення волі. Але експерт уточнив, що за умови співпраці зі слідством можуть відбутися пом'якшення.

Окремо Роман Коган прокоментував підробку документів про право власності. За його словами, якщо ці документи використовувалися для заволодіння чужим майном, то це склад шахрайства. Тоді майнова шкода завдається потерпілому, якщо в нього як законного власника ці речі відібрали. Такі правочини можна скасувати й повернути у власність такої особи через цивільний позов і суд.

Навіть, якщо потім таке майно перепродали декілька разів, як це зазвичай роблять, то в законного першого власника все одно залишається право на повернення такого майна, оскільки воно вибуло з власності поза його волею. І навіть добросовісний набувач, який купить третім чи четвертим у черзі це майно, на жаль, стане теж потерпілим у цій справі, оскільки фактичний власник буде витребовувати саме в нього це майно, як в останнього власника,

– каже адвокат.

Як можна перевірити, чи документи справжні?

За словами експерта, паспорти за допомогою серії та номеру можна перевірити на сайті Державної міграційної служби України. Там буде написано, чи чинний цей документ.

Документи щодо нерухомості, які були підроблені, треба перевіряти, наприклад, через нотаріуса. Адже будь-які довіреності вносяться у відповідний реєстр.

Зазвичай робиться фальшива довіреність від реального власника, що він довірив, продав або подарував це майно третій особі. І от таким чином люди залишаються без права власності,

– пояснив Коган.

Які ще схеми використовували "продавці" підроблених документів?

У Білій Церкві правоохоронці викрили схему, до якої, за версією слідства, були причетні посадовці ТЦК. Їх підозрюють в отриманні грошей від військовозобов'язаних за сприяння в уникненні мобілізації та оформленні необхідних документів. У справі тривають слідчі дії, а фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

Крім того, СБУ повідомила про викриття групи осіб, які продавали підроблені посвідчення різних державних органів. За наявною інформацією, такі документи могли використовуватися для створення видимості належності до правоохоронних чи інших державних структур.

У Запоріжжі ділки продавали підроблені документи про інвалідність. Правоохоронці провели загалом 45 обшуків у медзакладах та повідомили про підозру шістьом зловмисникам.