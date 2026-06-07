Хулігани можуть бути всюди: суд визначив, чи є тротуар громадським місцем

Кримінальний кодекс визначає тротуар як громадське місце. Тобто будь-які дії, що заборонено робити в громадських місцях, не дозволені й просто посеред вулиці.

Чи буде порушенням вчинення хуліганства на вулиці?

Суди визначили, що за хуліганські дії, вчинені на тротуарі вважаються порушенням. Особливо, коли помітна неповага до суспільства, зухвалість, а в деяких випадках – і бійка. Саме такий таке покарання за справою №706/1201/18 виніс Верховний Суд.

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Згідно зі статтею 296 Кримінального кодексу дії трьох громадян визнано винуватими. Вони вчинили конфлікт у міському парку з іншими людьми. Як встановив суд, ще у 2018 році на Черкащині конфлікт спровокували три жінки, які розпивали алкоголь у громадському місці.

Подружжя, яке проходило повз, зробило їм зауваження через припаркований в парку автомобіль. Чоловік, як стверджують докази, привітався з жінками нецензурною лайкою, на що вони зреагували різко. У результаті бійки постраждалі отримали легкі травми.

Законодавство визначає, що за вчинене хуліганство групою осіб настає відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до чотирьох років.

Суди першої інстанції обрали для хуліганів саме такий вид покарання, але адвокат подав касаційну скаргу, намагаючись пояснити неправильну кваліфікацію дій підзахисних. Він говорив, що тротуар – де і сталася подія – не можна вважати громадським місцем.

Касаційний кримінальний суд залишив вирок без змін. На переконання фахівців, тротуар є елементом дороги, де рухаються пішоходи. Твердження захисника про те, що тротуар – це не громадське місце, судді відхилили. Адже фактично ця частина дороги відділяє місце, де їздять машини від паркової зони. По тротуару можуть вільною пересуватися будь-хто, тому місце є громадським. Тож дії нападників можна кваліфікувати згідно з зазначеною статтею Кримінального кодексу.

Порушення громадського порядку може закінчитися втручанням поліції

У Львові нещодавно чоловік кинув якийсь предмет у міського голову Андрія Садового під час публічного заходу. За словами посадовця, він не вважає подію замахом, однак правоохоронці все одно перевіряють обставини інциденту та правову кваліфікацію дій учасника події.

У Києві поліція затримала чоловіка, який перебував напідпитку та ходив вулицею з пістолетом. Правоохоронці вилучили зброю та почали перевірку її походження. Подія привернула увагу через потенційну небезпеку для оточуючих, адже демонстрація зброї в громадському місці може розцінюватися як грубе порушення громадського порядку.

У Києві був й інший випадок хуліганства. Правоохоронці відреагували на відео блогерок, які публічно виконували російські пісні та привернули увагу громадськості своєю поведінкою. Після розголосу поліція встановила учасниць інциденту та провела з ними профілактичні заходи. Ситуація викликала суспільну дискусію щодо меж допустимої поведінки в публічному просторі під час війни.