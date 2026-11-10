Боротьба з міжнародною корупцією: Рада ухвалила президентський законопроєкт

Президентський законопроєкт про посилення відповідальності за підкуп іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях ухвалили народні депутати на засіданні 10 листопада. Це дозволить проводити розслідування корупційних злочинів. Закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та ЄС.

Рада підтримала антикорупційний законопроєкт

Очікуване прийняття законопроєкту №15056, який подав президент Володимир Зеленський, відкриває Україні двері для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів. Про це повідомляє 24 Канал.

За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів. Боротьба з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях тепер запроваджується в національні правила. Закон змінює одночасно деякі норми Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та закону "Про запобігання корупції".

Що передбачає законопроєкт №15056

Уряд України подав заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку ще у 2022 році. Одним із ключових етапів інтеграції є приєднання до Конвенції щодо боротьби з підкупом іноземних посадовців, а також вхід до профільної Робочої групи ОЕСР.

Кримінальний кодекс

Згідно з новими правилами визначення "посадова особа іноземної держави" у частині 4 статті 18 та пункті 2 примітки до статті 364 КК мають повністю узгодити з терміном "іноземна посадова особа", що застосовується в Конвенції. Крім того, уніфікація торкнеться застосування заходів кримінально-правового характеру щодо правонаступників юридичних осіб у частині 3 статті 96-4 КК.

Кримінальний процесуальний кодекс

Зміни торкнуться і Кримінального процесуального кодексу України. У ньому деталізують порядок оскарження заходів забезпечення кримінального провадження стосовно юридичних осіб. Також виправлять технічну неточність у посиланні на законодавчий акт у частині 3 статті 589 КК України.

Закон "Про запобігання корупції"

Документ уточнює правову регламентацію обов'язків для бізнесу щодо вжиття превентивних заходів за статтею 61 та уніфікує положення статті 65-1 із чинними нормами Кримінального кодексу.

Метою Закону є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях для забезпечення її подальшого належного виконання,

– повідомили в Апараті Верховної Ради.

Як реагують у владі на ухвалення антикорупційного законопроєкту

Глава Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що ініційований очільником держави законопроєкт про відповідальність за підкуп іноземних посадових осіб є важливим, аби Україна надалі рухалася до запровадження європейських норм.

Буданов додав, що від верховенства права, прозорості і сильних державних інституцій залежить національна безпека країни.

Для України це посилення відповідальності за міжнародну корупцію, зміцнення довіри партнерів та виконання зобов’язань у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу,

– написав керівник ОП.

Народний депутат Ярослав Железняк помітив цікаву деталь. Антикорупційний законопроєкт ухвалили у річницю, коли стало відомо про злочини учасників "МіндічГейту".

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня народні депутати мають проголосувати за проєкти, що мають значення для європейської інтеграції України, для фінансування від партнерів і для боротьби з корупцією. Саме законопроєкт №15056 дає змогу приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Це група найбільш сильних економічно і соціально країн, і Україні треба бути партнером саме з такими державами і мати саме такі принципи,

– розповідав президент.

Нагадаємо, Верховна Рада поки що вилучила з порядку денного законопроєкт про Антикорупційну стратегію. Але Національне агентство з питань запобігання корупції закликає терміново ухвалити стратегію, аби забезпечити виконання умов для отримання макрофінансової підтримки та сприяти європейській інтеграції України.

Боротьба з корупцією в Україні гальмується через блокування розгляду важливих законопроєктів. Експерт Андрій Білецький в інтерв'ю 24 Каналу підкреслив необхідність ухвалення нових законопроєктів для підвищення ефективності розслідування корупційних справ та посилення юрисдикції НАБУ і САП.