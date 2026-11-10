Борьба с международной коррупцией: Рада приняла президентский законопроект

Рада поддержала антикоррупционный законопроект

Ожидаемое принятие законопроекта №15056, внесенного президентом Владимиром Зеленским, открывает Украине двери для международного сотрудничества в сфере расследования коррупционных преступлений. Об этом сообщает 24 Канал.

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За соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов. Борьба с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях теперь закрепляется в национальном законодательстве. Закон одновременно вносит изменения в некоторые нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также закона "О предотвращении коррупции".

Что предусматривает законопроект №15056

Правительство Украины подало заявку на членство в Организации экономического сотрудничества и развития еще в 2022 году. Одним из ключевых этапов интеграции является присоединение к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, а также вступление в профильную Рабочую группу ОЭСР.

Уголовный кодекс

Согласно новым правилам определения "должностное лицо иностранного государства" в части 4 статьи 18 и пункте 2 примечания к статье 364 УК должны быть полностью согласованы с термином "иностранное должностное лицо", применяемым в Конвенции. Кроме того, унификация коснется применения мер уголовно-правового характера в отношении правопреемников юридических лиц в части 3 статьи 96-4 УК.

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Уголовно-процессуальный кодекс

Изменения коснутся и Уголовно-процессуального кодекса Украины. В нем будет детализирован порядок обжалования мер обеспечения уголовного производства в отношении юридических лиц. Также будет исправлена техническая неточность в ссылке на законодательный акт в части 3 статьи 589 УК Украины.

Закон "О предотвращении коррупции"

Документ уточняет правовую регламентацию обязанностей бизнеса по принятию превентивных мер в соответствии со статьей 61 и приводит положения статьи 65-1 в соответствие с действующими нормами Уголовного кодекса.

Целью закона является унификация норм действующего национального законодательства с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях для обеспечения ее дальнейшего надлежащего выполнения– сообщили в Аппарате Верховной Рады.

Как реагируют во властных структурах на принятие антикоррупционного законопроекта

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что инициированный главой государства законопроект об ответственности за подкуп иностранных должностных лиц важен для того, чтобы Украина и в дальнейшем двигалась к внедрению европейских норм.

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Буданов добавил, что от верховенства права, прозрачности и сильных государственных институтов зависит национальная безопасность страны.

Для Украины это означает ужесточение ответственности за международную коррупцию, укрепление доверия партнеров и выполнение обязательств в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз– написал глава ОП.

Народный депутат Ярослав Железняк заметил интересную деталь. Антикоррупционный законопроект был принят в годовщину того дня, когда стало известно о преступлениях участников "Миндичгейта".

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе народные депутаты должны проголосовать за законопроекты, имеющие значение для европейской интеграции Украины, для получения финансирования от партнеров и для борьбы с коррупцией. Именно законопроект №15056 дает возможность присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития.

Это группа наиболее сильных в экономическом и социальном плане стран, и Украине нужно быть партнером именно с такими государствами и руководствоваться именно такими принципами– рассказал президент.

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Напомним, Верховная Рада пока что исключила из повестки дня законопроект об антикоррупционной стратегии. Но Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции призывает срочно принять стратегию, чтобы обеспечить выполнение условий для получения макрофинансовой поддержки и способствовать европейской интеграции Украины.

Борьба с коррупцией в Украине тормозится из-за блокирования рассмотрения важных законопроектов. Эксперт Андрей Билецкий в интервью 24 Каналу подчеркнул необходимость принятия новых законопроектов для повышения эффективности расследования коррупционных дел и усиления юрисдикции НАБУ и САП.