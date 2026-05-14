Проблема СЗЧ – суттєва: омбудсман пропонує змінити закон і встановити чіткі строки служби

На фронті через невизначеність законодавства відбувається самовільне залишення частини військовими. Народним депутатам нагадали, шо потребно врегулювати питання проведення ротацій, щоб захисники мали більше гарнатій від держави.

Що сказав омбудсман з прав людини про проблему СЗЧ?

Омбудсман з прав людини виступив у Верховній Раді й наголосив на проблемі військових, які не мають чітких термінів служби, а тому повинні ухвалювати рішення для збереження свого життя, зокрема й іти в СЗЧ. Тому Дмитро Лубінець упевнений, що держава повинна встановити чіткі строки перебування на фронті і гарантувати ротації.

Офіс Омбудсмана отримав 5 361 звернення від військових. Один з прикладів – історія воїна, який отримав тяжке поранення і вже понад рік лікується, але не має жодних виплат. Міністерство оборони каже, що забезпечувати його має місцевий орган соціального захисту. Але в Лубінця переконані, що воїн має отримувати своє грошове забезпечення протягом всього терміну лікування.

При цьому конфлікти між військовими частинами, Міноборони та органами соцзахисту відбуваються часто. Головне питання – хто саме повинен виплачувати забезпечення військовим під час тривалого лікування.

Але проблемним питанням все ще залишається рішення захисників здійснювати самовільне залишення частини. У більшості випадків військові йдуть з армії, бо закон не має врегулювання ротацій.

Правозахисники неодноразово звертали увагу, що відсутність чітких строків служби та передбачуваних ротацій призводить до психологічного виснаження військових. Саме це часто стає однією з причин самовільного залишення частини.

Наші бійці перебувають місяцями на передовій. Нам треба встановити чіткі строки перебування на фронті й гарантувати ротації. Й забезпечити виплати пораненим за весь період лікування,

– повідомив депутатам Дмитро Лубінець.

Зараз строки перебування на передовій не обмежені, а військові фактично не мають розуміння, коли зможуть повернутися до цивільного життя, або бодай поїхати на відпочинок в містах, де базується їхня частина. Саме це питання неодноразово викликало дискусії серед військових і правозахисників.

Також до Уповноваженого з прав людини зверталися ветерани та їхні родини. За 2025 рік офіс Лубінця отримав 2077 звернень.

Після повномасштабної війни кількість ветеранів суттєво зросла. Він наголосив, що в Україні дії базовий закон про статус ветеранів ще від 1993 року. А правила розкидані по десятках законів, підзаконних актів, наказів. Тому бюрократія в питанні прав ветеранів залишається суттєва, що стає для захисників конкретною проблемою. Через це військові часто змушені окремо доводити право на пільги, лікування або виплати, збираючи документи в різних установах.

Важливо! Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ухвалили, коли система підтримки ветеранів була розрахована на значно меншу кількість військових. Тому там немає великої кількості норм, які потрібні в сучасних умовах. Нині він визначає коло осіб, хто має отримати статус ветерана війни, учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни. У законі також встановлені пільги й соціальні гарантії.

Раніше через систематичні звернення щодо порушення прав громадян під час мобілізації омбудсман Дмитро Лубінець закликав до термінового оновлення системи мобілізації та створення робочої групи для напрацювання змін цього процесу.

Чим відрізняється СЗЧ від дезертирства?

СЗЧ не завжди означає намір остаточно покинути службу. На відміну від дезертирства, самовільне залишення частини може бути тимчасовим і часто пов’язане саме з умовами служби або станом здоров'я військового.

Військові в Україні могли повернутися після СЗЧ в обрану частину, отримавши від неї рекомендаційний лист. Цим зловживали деякі частини, які переманювали військових. Водночас командування не могло точно прогнозувати кількість людей у підрозділах. Тепер після СЗЧ військові опинятимуться одразу в батальйоні резерву, а звідти їх переводитимуть у частини.