Борги сплачені, а дані досі в Рестрі: чому так стається та що треба робити

Нерідко людина, яка потрапила в Реєстр боржників, але вже виплатила всі зобов'язання, знаходить своє ім'я знову. Відомості з Реєстру вилучаються, коли провадження щодо боржника закривається. Для цього треба подавати заяву.

Чому людина потрапила до реєсту боржників?

Через наявні відомості про особу в Єдиному реєстрі боржників відбувається блокування певних дій з майном чи затримка фінансових операцій. Якщо людина вже погасила борги, то перебування в реєстрі для неї – це проблема. Про те, як відбувається процес внесення та вилучення громаднина до Реєстру боржників, повідомили на сайті Судової влади України.

Дивіться також Неплатоспроможність і банкрутство: які процедури передбачає українське законодавство

Виконавче провадження щодо боржника є завершальною стадією судового розгляду. Реєстр боржників створили як частину автоматизованої системи виконавчого провадження. Там в реальному часі публікуються дані про невиконані майнові зобов’язання та запобігання відчуженню майна боржниками.

Коли з'являється постанова про кримінальне провадження проти людини, то її дані вносяться до Реєстру. А виключення з нього регулює Закон, Інструкція з організації примусового виконання рішень та Положення про АСВП. Так, коли закінчується провадження й виконавчий документ повертається до стягувача, то дані про боржника мають видалятися. Також людина не вважається боржником, після того, як скасовуються заходи примусового виконання про стягнення періодичних платежів.

Наприклад, коли визнано, що в людини немає боргів зі сплати аліментів, виконавець має винести постанову про скасування заходів примусового виконання. Тоді особу видаляють з Реєстру.

Як оформити постанову?

Боржник подає заяву для виключення відомостей з Єдиного реєстру. Пакет документів разом з до матеріалами відповідного виконавчого провадження містить:

документ або копію документа, що підтверджує підстави для виключення даних. Це може бути квитанція про сплату боргу, рішення суду, документ про повернення виконавчого документа тощо;

постанову виконавця.

Вчасне виключення відомостей з Реєстру потрібне людині не як технічна процедура. Якщо це зробити, то всі майнові права та можливість вільно розпоряджатися своїми фінансовими інтересами повертається до колишнього боржника.

Як діяти за наявності фінансових труднощів?